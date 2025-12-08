ד"ר אור גורן, ממייסדי ארגון המילואימניקים "אחים לנשק", הביע בריאיון חרטה והבהרה חד משמעית באשר לשיח סביב אי התייצבות לשירות המילואים, שהתעורר סביב המחלוקת הפוליטית במדינה.

בשיחה עם שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הדגיש גורן כי יש להציב קו אדום מוחלט סביב הצבא: "אני מבהיר: לא נוגעים בצבא באף מצב, נקודה".

ד"ר גורן התייחס לחומרת האמירות, ואמר כי המחלוקות הפנימיות אינן יכולות לפגוע בכלי המרכזי שמגן על ישראל: "אסור במסגרת הוויכוחים בתוכנו – לסכן את קיומה של המדינה. לא משנה איך אתה קורא לזה, בסופו של דבר אתה מערער את הדבר היחיד ששומר על המדינה שלנו: הצבא".

גורן הוסיף והבהיר כי העיקרון צריך לחול על כל המגזרים והדעות: "זה חייב להגיע מכל הצדדים ושהצבא הוא קודש לכל הצדדים. כל ממשלה צריכה לא לדחוק אף ציבור לקצה".

כאשר נשאל על ידי המראיין האם הוא משאיר פתח עתידי לכך שהשיח על סרבנות ישוב, השיב ד"ר גורן בצורה תקיפה, תוך שהוא מספק את ההבהרה המוחלטת ביותר: "אני לא חושב שיכולתי להיות יותר ברור שלא נוגעים בצבא, נקודה".