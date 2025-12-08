ד"ר אור גורן, ממייסדי ארגון המילואימניקים "אחים לנשק", הביע בריאיון חרטה והבהרה חד משמעית באשר לשיח סביב אי התייצבות לשירות המילואים, שהתעורר סביב המחלוקת הפוליטית במדינה.
בשיחה עם שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הדגיש גורן כי יש להציב קו אדום מוחלט סביב הצבא: "אני מבהיר: לא נוגעים בצבא באף מצב, נקודה".
ד"ר גורן התייחס לחומרת האמירות, ואמר כי המחלוקות הפנימיות אינן יכולות לפגוע בכלי המרכזי שמגן על ישראל: "אסור במסגרת הוויכוחים בתוכנו – לסכן את קיומה של המדינה. לא משנה איך אתה קורא לזה, בסופו של דבר אתה מערער את הדבר היחיד ששומר על המדינה שלנו: הצבא".
גורן הוסיף והבהיר כי העיקרון צריך לחול על כל המגזרים והדעות: "זה חייב להגיע מכל הצדדים ושהצבא הוא קודש לכל הצדדים. כל ממשלה צריכה לא לדחוק אף ציבור לקצה".
כאשר נשאל על ידי המראיין האם הוא משאיר פתח עתידי לכך שהשיח על סרבנות ישוב, השיב ד"ר גורן בצורה תקיפה, תוך שהוא מספק את ההבהרה המוחלטת ביותר: "אני לא חושב שיכולתי להיות יותר ברור שלא נוגעים בצבא, נקודה".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
לוחם
זו לא הבעיה היחידה עם האדם הזה. הוא קרא לרופאים להשתתף במחאה. הוא משתמש בחולים כמנוף לחץ מעצם היותו רופא. מי שרוצה למחות, לא צריך להשתמש בתואר ד"ר. נכשל ערכית....
זו לא הבעיה היחידה עם האדם הזה. הוא קרא לרופאים להשתתף במחאה. הוא משתמש בחולים כמנוף לחץ מעצם היותו רופא. מי שרוצה למחות, לא צריך להשתמש בתואר ד"ר. נכשל ערכית. מפנה אתכם לראיון שלו בפטריוטים ומה שעירית לינור אמרה לו.המשך 09:41 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צילי
ההצהרה נחמדה אבל מה קורה עם אלפי האנשים שנפצעו ונרצחו??09:36 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: צילי
עדיין ממתינים לועדת חקירה ממלכתית!!!10:17 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
בלי גמגומים, היו ממשלות שדחפו לקצה, ממשלת רבין -פרס לדראון עולם ...
בלי גמגומים, היו ממשלות שדחפו לקצה, ממשלת רבין -פרס לדראון עולם ממשלת אריק שרון ואולמרד לדראון עולם לא דחפו לקצה ,אלא ,דרדרו לתהום !!!!!! ממשלת נתניהו , מואשמת בבקסבאני תראו מה עשיתם , החרבתם את החברה,את הצבא , יהיו עוד נסיונות . תכריזו באופן מוחלט ותוקיעו ותרדפו כל פוגע בצה"ל ובכוחות הבטחון גם המשטרה בכללהמשך 10:05 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
בלי גמגומים, היו ממשלות שדחפו לקצה, ממשלת רבין -פרס לדראון עולם ...
בלי גמגומים, היו ממשלות שדחפו לקצה, ממשלת רבין -פרס לדראון עולם ממשלת אריק שרון ואולמרד לדראון עולם לא דחפו לקצה ,אלא ,דרדרו לתהום !!!!!! ממשלת נתניהו , מואשמת בבקסבאני תראו מה עשיתם , החרבתם את החברה,את הצבא , יהיו עוד נסיונות . תכריזו באופן מוחלט ותוקיעו ותרדפו כל פוגע בצה"ל ובכוחות הבטחון גם המשטרה בכללהמשך 10:05 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחם
זו לא הבעיה היחידה עם האדם הזה. הוא קרא לרופאים להשתתף במחאה. הוא משתמש בחולים כמנוף לחץ מעצם היותו רופא. מי שרוצה למחות, לא צריך להשתמש בתואר ד"ר. נכשל ערכית....
זו לא הבעיה היחידה עם האדם הזה. הוא קרא לרופאים להשתתף במחאה. הוא משתמש בחולים כמנוף לחץ מעצם היותו רופא. מי שרוצה למחות, לא צריך להשתמש בתואר ד"ר. נכשל ערכית. מפנה אתכם לראיון שלו בפטריוטים ומה שעירית לינור אמרה לו.המשך 09:41 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צילי
ההצהרה נחמדה אבל מה קורה עם אלפי האנשים שנפצעו ונרצחו??09:36 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: צילי
עדיין ממתינים לועדת חקירה ממלכתית!!!10:17 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר