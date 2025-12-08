בית המשפט הצבאי גזר 6 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשים על תנאי, קנס ופיצויים על מחבל החמאס כראדי חסן מקוצרה, בגין הסתה ואיומים לרצח ראש מועצת שומרון יוסי דגן: "לעולם לא נפחד – עם ישראל ינצח! נבנה את מולדתנו עוד יותר"

שופט בית המשפט הצבאי, סא"ל מתן פורשט, גזר את דינו של כראדי חסן, מחבל חמאס תושב הכפר קוצרה, על הסתה ואיומים לרצוח את ראש מועצת שומרון יוסי דגן. במסגרת הסדר טיעון הורשע המחבל הנאשם בעבירות הסתה ותמיכה בארגון עוין, עבירה לפי סעיפים 251(ב), (3) ו־(4). השופט פורשט גזר עליו 6 חודשי מאסר בפועל שימנו מיום מעצרו, 10 חודשי מאסר על תנאי למשך חמש שנים, וכן קנס ופצויים של 3,000 ש"ח.

המחבל נעצר בצומת מגדלים לאחר מעקב מודיעיני ממושך, במבצע משותף של ימ"ר ש"י, חטיבת שומרון ותחנת אריאל של משטרת ישראל, ובהכוונת חמ"ל סיכול רא"ה. הוא הועבר לחקירת ימ"ר ש"י, שם הודה במיוחס לו. חסן נעצר והורשע בהמשך לשורה של נסיונות טרור וכוונות לבצע התנקשויות בראש מועצת שומרון

כראדי חסן הוא המחבל השישי שנעצר עקב איומים או תכנון לפגוע בראש המועצה. דגן מוגדר ע"י גופי המשטרה מזה כ-4 שנים כמאויים, והוא ראש הרשות המאויים ביותר במדינת ישראל. מאובטח בקביעות בשל קריאות רשמיות בשנים האחרונות מצד פת"ח, חמאס וחיזבאללה אשר קראו להתנקש בחייו.

בגזר הדין נכתב כי "העבירות פוגעות פגיעה משמעותית בסדר הציבורי ובביטחון האזור. העבירה שעניינה הסתה, עלולה להכשיר את הלבבות תוך הזדהות עם מעשיהם של ארגוני הטרור השונים ויצירת סיכון לרתימת אחרים לפעילות באותם אופנים. והעבירה שעניינה איומים עלולה להקים סיכון לפגיעה בחייו של ראש המועצה".

יוסי דגן מסר בתגובה כי הוא "מברך על גזר הדין החשוב ועל פעילותם המסורה של כוחות הביטחון. במזרח התיכון צריכים לדעת שכל מי שמסית, מאיים או מנסה לרצוח יהודי, מדינת ישראל תפעל נגדו בכל הנחישות, והוא לא יראה אור יום".

עוד הוסיף כי "אני לא הסיפור כאן. אני יהודי בארץ ישראל שרוצים לפגוע בו גם כיהודי וגם כמייצג את ההתיישבות בשומרון. אני מודה מכל הלב למפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, ימ"ר ש"י, לחטיבת שומרון, למח"ט אל"מ אריאל גונן וכל הלוחמים במרחב שומרון, ולתחנת משטרת אריאל שפועלים יומם ולילה להגן על אזרחי ישראל. לעולם לא נפחד ולא נוריד את הראש אל מול איומי הטרור. עם ישראל ינצח, ונבנה את המולדת שלנו עוד יותר!".

כזכור, לפני כשנה וחצי נעצר עלאא קואטו, "שוטר פלסטיני" ממחנה הפליטים טול כרם, לאחר מצוד של כארבעה חודשים על ידי כוח משולב של סיירת צנחנים, ימ"ר ש"י וחטיבת מנשה. קואטו הודה כי תכנן להתנקש בדגן ולבצע פיגועי ירי נוספים. במהלך מעצרו פתחו מחבלים בירי והשליכו מטעני חבלה לעבר הכוחות. קודם לכן נעצרו ארבעה פעילי טרור בכפר ביתא – בהם קצין ב"מנגנוני המודיעין המסכל" הפלסטיני – שתכננו גם הם לפגוע בו.