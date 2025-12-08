תנועת רגבים והמועצה האזורית שומרון פנו לבג"ץ בדרישה לחייב את המדינה לפעול נגד פלישה של הרשות הפלסטינית לכ־46 דונם המיועדים לאזור תעשייה בחיננית, ולנקוט צעדי אכיפה וחקירה מיידיים

תנועת רגבים, יחד עם המועצה האזורית שומרון, הגישו עתירה לבג"ץ ובה דרישה לאכיפה דחופה נגד מאחז פלסטיני שהוקם על אדמות מדינה בסמוך ליישוב חיננית ולמרחב קו התפר. לפי העתירה, מדובר בשטח של כ־46 דונם המיועד להרחבת פארק התעשייה שח״ק ומוגדר כשטח C הנתון לאחריות ישראלית מלאה.

בעתירה נטען כי המאחז נבנה ללא כל היתר ובמרחק של כ־300 מטר בלבד מהקו, וכי הרשויות מתעלמות זה חודשים מפניות רגבים והמועצה. לטענת העותרים, היעדר האכיפה מאפשר "גזל אדמות ציבור ופגיעה בשלטון החוק", ופוגע בביטחון ובזכויות המדינה בקרקע. הם מבקשים מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה לרשויות להפעיל הליכי פינוי, הפסקת עבודה והריסה בתוך פרק זמן קצוב, ולפתוח בחקירה פלילית נגד האחראים.

עוד באותו נושא יצחק עמית מסיר את הכפפות: "אנו חוטפים השתלחויות אישיות" 19:44 | חני אדרי 16 2 👏

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, אמר כי "הפלישה הזו מסכנת את הביטחון ופוגעת בפיתוח הכלכלי של האזור". לדבריו, מדובר ב"מחדל שנמשך שנים" וכי על המדינה "לאכוף את החוק בלי פחד".

עו״ד בועז ארזי מתנועת רגבים ציין כי "לא ניתן לקבל מציאות של הפקרות מוחלטת בשמירה על משאב הקרקע". לדבריו, העתירה נועדה לחייב את הרשויות "לעשות את המוטל עליהן ולסלק את הפלישה מאדמות הציבור".