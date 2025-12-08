תערוכה חדשה במוזיאון הטבע חושפת את סודות ההאבקה – המנגנון המופלא שמחבר בין פרחים לדבורים, פרפרים ומאביקים אחרים. גלו את היופי, המדע והאמנות הישראלית, והבינו מדוע יותר משליש מהמזון שלנו תלוי בהם

התערוכה "האבקה: הסיפור המלא" שנפתחה במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב חושפת את אחד המנגנונים המופלאים בטבע – האבקה – ומזכירה לנו עד כמה אנחנו תלויים במאביקים הקטנים שמאפשרים לנו לאכול פירות, ירקות ודבש. יותר משליש מהמזון שלנו תלוי בהם.

התערוכה החדשה במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב פותחת צוהר אל מנגנון ההאבקה – אותו תהליך ביולוגי מורכב שמתקיים מיליוני שנים ומקיים מערכת יחסים הדדית מופלאה בין פרחים לרוח, למים ולבעלי חיים. התצוגה משלבת פריטים מאוספי הטבע הלאומיים, מיצבים אינטראקטיביים, אמנות ישראלית עכשווית וסיפורי מחקר עדכניים.

מאחורי הקלעים של הקשר העדין

התערוכה חושפת את הדרכים המורכבות והיפהפיות שבהן צמחים מושכים מאביקים – מפרחים שמשנים צבע ועד כאלה שמדיפים ריחות מיוחדים. לצד היופי, היא מדגישה את התפקיד המכריע של ההאבקה במערכות אקולוגיות ובחיי היום-יום שלנו, שכן יותר משליש מהמזון שאנו אוכלים תלוי במאביקים.

משבר ההאבקה העולמי

התערוכה אינה מסתפקת בהצגת הפלא הטבעי, אלא מתריעה גם על הירידה הדרמטית באוכלוסיות הצמחים והמאביקים. המבקרים נחשפים לדרכים שבהן כל אחד מאיתנו יכול לתרום לשימור התהליך – מגידול צמחי בר ועד הימנעות משימוש מיותר בחומרי הדברה.

מדע פוגש אמנות

במרחב התצוגה משולבים סרטי וידאו, תצלומים מרהיבים ועבודות אמנות של אמניות ישראליות: נורית גור לביא (קרני), מרב כהן ודפנה קפמן. כמו כן מוצגים איורים בוטניים נדירים של הציירת ברכה אביגד ז"ל. בין המיצגים הבולטים: כוורת חיה של דבורי בומבוס מבית חברת AgroBee הישראלית, ו"בית מלון" אקולוגי לחרקים שמעניק מקום קינון למאביקים.

אלון ספן, מנכ"ל המוזיאון, אומר: "לעיתים אנו טועים לחשוב שמדובר רק בדבורה המייצרת דבש, ולא כך הדבר. במוזיאון יש הזדמנות לחשוף תהליכים טבעיים ב'זום אין' באמצעות תצוגה המשלבת סיפורים מדעיים, אמנות ומיצבים אינטראקטיביים. אנחנו מזמינים את המבקרים לקחת חלק פעיל במשימה: לחזק את הטבע המקומי, להכיר את צמחי הבר ולגלות כיצד כל אחד מאיתנו יכול לתרום לשמירה על הסביבה".

מיכל קרסני, אוצרת התערוכה, מוסיפה: "האבקה היא הרבה יותר ממנגנון ביולוגי. זהו אחד המופעים הקסומים והמרהיבים ביותר של הטבע. אינספור מיני פרחים ושפע אדיר של מאביקים שוזרים יחד מארג עדין".

התערוכה פתוחה לקהל הרחב ומתאימה לכל הגילים – הזדמנות נדירה להתקרב אל הבריאה ולחזור הביתה עם תחושת אחריות גדולה יותר כלפי עולם הטבע שסביבנו.