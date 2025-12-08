כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים בשעות האחרונות על גל תקיפות נרחב שפתח צה"ל ברחבי הרצועה.
על פי הדיווחים המקומיים, חיל האוויר תוקף במספר מוקדים לאורך הרצועה. טרם נמסרו פרטים רשמיים מצה"ל אודות מטרות התקיפה וזהותם של היעדים שהותקפו.
יש לציין כי דיווחים אלה מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הדרום, ועל רקע הדיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יפעיל לחץ על ישראל לעבור לשלב ב' של העסקה, למרות שטרם הוחזרו כלל החטופים לשטח ישראל.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
בני
עם כל האהבה וההוקרה -למה נכנסות לעזה שוב משאיות עם בטון וחול??? אתם יודעים שזה ככה?? ששוב הם מתקנים את המנהרות בגללנו?? למה??? החיילים שלנו ימותו בגלל זה בסוף ...
עם כל האהבה וההוקרה -למה נכנסות לעזה שוב משאיות עם בטון וחול??? אתם יודעים שזה ככה?? ששוב הם מתקנים את המנהרות בגללנו?? למה??? החיילים שלנו ימותו בגלל זה בסוף !!!!המשך 10:31 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר