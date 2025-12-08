חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 09:02

כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי צה"ל פתח בסדרה של תקיפות אוויריות ברחבי רצועת עזה. הדיווח מגיע על רקע הדיווחים לפיהם בימים הקרובים ימומש שלב ב' בהסכם הפסקת האש

תגיות: הפסקת אש, עזה, תקיפה בעזה