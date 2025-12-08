חקירה סמויה של ימ"ר ירושלים חושפת חשד כי מאבטחים ניצלו את תפקידם לסיוע שיטתי בהכנסת שוהים בלתי חוקיים דרך קו התפר. שבעה חשודים נעצרו והחקירה נמשכת

המשטרה עצרה שבעה חשודים, בהם חמישה מאבטחים שפעלו בגבעת זאב, בחשד שסייעו במשך חודשים להכניס מאות פלסטינים לשטח ישראל ללא בידוק ביטחוני. לפי המשטרה, המאבטחים אפשרו לעקוף את מחסום עופר ושער הכניסה ליישוב תמורת עשרות אלפי שקלים. החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

לפי המשטרה, המאבטחים שסיפקו שירותי אבטחה בכניסה לשכונת אגן איילות יצרו קשר עם תושבי הרשות הפלסטינית וסייעו למעבר שוהים בלתי חוקיים ללא בידוק, תוך עקיפת מעבר עופר. לאחר ההסתננות עלו השוהים לכלי רכב בעלי לוחית ישראלית שהמתינו להם, ונכנסו דרך שער היישוב המיועד לתושבים בלבד.

במשטרה מציינים כי החשודים קיבלו תשלומים בהיקף של עשרות אלפי שקלים. חלק מהשוהים נתפסו בהמשך במקומות עבודה שונים, שחלקם נסגרו על ידי המשטרה בגין העסקת שב"חים.

במסגרת המעבר לחקירה גלויה נעצרו ארבעה חשודים ב־30 בנובמבר. בהמשך נעצרו בסך הכל שבעה חשודים, בהם שני תושבי שטחים וחמישה מאבטחים תושבי הצפון והאזור, בגילאי 20 עד 40. מעצרם הוארך מעת לעת וחקירתם נמשכת, כאשר במשטרה מעריכים כי מעורבים נוספים ייחקרו בימים הקרובים.

ראש המועצה, יוסי אסרף, מסר כי החשדות חמורים וכי מדובר בפגיעה באמון הציבור במערך האבטחה. לדבריו, החקירה נפתחה בעקבות פנייה של המועצה והוא מברך על פעילות ימ"ר ירושלים. אסרף קרא לתושבים להמשיך לגלות ערנות ולדווח על כל חשד לפגיעה בביטחון.