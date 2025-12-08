תא"ל במיל' דדי שמחי, אביו של סמ"ר גיא שמחי ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר על הגנת הנגב המערבי, ונציב כבאות ראשי לשעבר, התייחס הבוקר לשאלות רבים בנוגע לתכניותיו להיכנס לחיים הפוליטיים.
בראיון לגיא פלג ברדיו 103FM, אמר שמחי: "אני שמח שאתה בציפייה דרוכה, זה מחדד אותך". לאחר מכן השיב עניינית ואמר: "אני חושב שצריך לעשות סדר במדינת ישראל – ואני יודע לעשות סדר. לגבי הפלטפורמות, כשיגיע הזמן נקבל החלטה".
"אני חושב שהגיע הזמן שבקלחת הזאת ייכנסו פרצופים חדשים וטובים, ויהיו כאלה".
האמת
זה כבר היה ברור מזמן לא מאד התלהבנו08:56 08.12.2025
אילן
למרות הכאב העצום על נפילת בנו היה חרטטן לפני ונשאר חרטטן אחרי כמו שהצליח בכבאות ועזב שם בבושת פנים כך גם אם יהיה בכנסת אין בו כלום08:58 08.12.2025
