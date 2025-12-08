תא"ל במיל' דדי שמחי, אביו של סמ"ר גיא שמחי ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר על הגנת הנגב המערבי, ונציב כבאות ראשי לשעבר, התייחס הבוקר לשאלות רבים בנוגע לתכניותיו להיכנס לחיים הפוליטיים.

בראיון לגיא פלג ברדיו 103FM, אמר שמחי: "אני שמח שאתה בציפייה דרוכה, זה מחדד אותך". לאחר מכן השיב עניינית ואמר: "אני חושב שצריך לעשות סדר במדינת ישראל – ואני יודע לעשות סדר. לגבי הפלטפורמות, כשיגיע הזמן נקבל החלטה".

"אני חושב שהגיע הזמן שבקלחת הזאת ייכנסו פרצופים חדשים וטובים, ויהיו כאלה".