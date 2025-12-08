מחזמר מרגש בתיאטרון העברי מביא לבמה את סיפור חייה ומותה של עפרה חזה ז"ל, בכיכובה של ליבי פנקר ובבימויו של גדי צדקה. שירים, דרמה משפחתית ורגעים שלא ישכחו

סיפור חייה של עפרה חזה מורכב. מי האיש הטוב בסיפור? כנראה שלעולם לא נדע. האם זו המשפחה שתמכה בעפרה ורצתה בטובתה או שזה המפיק האגדי שלה בצלאל אלוני שגם הוא רק רצה בטובתה והביאה לאן שהגיעה בזכות נחישותו? חידה.

דומני שמשפט אחד במחזמר הנפלא הזה ישפוך אור קטן על מה חשבה עפרה על הדרמה הזו. "עפרה זו אני" אומרת ליבי פנקר, השחקנית המוכשרת המגלמת את דמותה של עפרה. הכל בזכותי.

"אלף מועמדות – נשארה אחת"

מנהל התיאטרון העברי, המחזאי והבמאי גדי צדקה, שביים את המחזמר בשיתוף עם מיכל אמדורסקי, אומר לסרוגים בסוף הערב: "פרסמנו בתחילה קול קורא למועמדות לתפקיד עפרה. נרשמו 1000. סינון ראשוני הוריד את המספר ל-600, מתוכן נבחרו עשר ובסוף נבחרה ליבי פנקר. הבחירה בהחלט הוכיחה את עצמה."

ואיך בחרתם את המפיק בצלאל אלוני? גדי מגלה שצפה בתוכנית 'בית ספר למוסיקה' ואז הבחין שהזמר משה פרץ לא מפסיק להתפעל ממנה. הבנתי שהוא האיש הנכון.

אז אומר ביושר: משה פרץ זמר מוכשר מאוד. שחקן הוא פחות, אבל לפחות את רושם הסיפור והדמות הוא מביא לבמה.

כשהקהל שר יחד

המחזמר חזק. נוגע ללב. ביטול דייטים לעפרה, אי הגעה לחינה של אחותה האהובה, הרחקה מכל מי שמתקרב אליה. והכסף? לא תמיד עונה על הכל.

אבל הבימוי והמשחק טובים. ישבתי לצידם של בני משפחתה הקרובים וראיתי את ההתרגשות.

כשליבי בדמותה של עפרה שרה את להיטיה הגדולים של עפרה, ביניהם "שיר הפרחה", "חי", "אם ננעלו", "גבריאל", "לאורך הים", "מישהו הולך תמיד איתי", "תפילה", "יד ביד" ועוד, הקהל מצטרף ושר.

על דבר אחד אין מחלוקת – על יכולות השירה שלה. תוסיפו לכך את שיריה מבית ההורים ותקבלו תמונה נהדרת. הכל בהשתתפות עשרות שחקנים ותזמורת חיה.

בהפקה מבטיחים שאת ההצגה תלווה תערוכה נודדת ומרהיבה של בגדיה הייחודיים לצד תמונות של הזמרת האיקונית שטרם הוצגו לציבור.

סיפורה של נערה משכונת התקווה, שהפכה לכוכבת בינלאומית וסיימה את חייה בצורה טרגית.

התיאטרון העברי מביא ב-2 ו-45 דקות מלאות את עפרה במיטבה.