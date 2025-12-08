לאחר שנה של הפעלה סמויה בימ"ר ש"י וביצוע 57 עסקאות מפלילות, פשטו הלילה והבוקר כוחות משטרה על עשרות יעדים ועצרו חשודים בעבירות נשק, סמים ואלימות חמורה

מבצע רחב היקף של משטרת ישראל נחשף הבוקר (שני) לאחר שנה של הפעלת סוכן סמוי ביחידה המרכזית של מחוז ש"י. הסוכן, שפעל בזהות עבריינית מאז דצמבר 2024, ביצע 57 עסקאות סחר באמצעי לחימה, סמים ומסמכים מזויפים והפליל יותר מ־60 חשודים. במהלך הלילה פשטו כוחות משטרה על עשרות יעדים ברחבי הארץ ועצרו חשודים, בהם כאלה שפעלו גם מתוך מתקני כליאה.

הסוכן הופעל במשך שנה על ידי ימ"ר ש"י ונכנס לעולמות פשיעה שונים, בהם סחר באמצעי לחימה וסמים, לצד איסוף ראיות לעבירות אלימות חמורות כמו חטיפה ואירועי ירי. במהלך התקופה תיעד הסוכן עשרות עסקאות ומפגשים, שסיפקו למערכת אכיפת החוק תמונה מלאה על היקפי הפעילות הפלילית.

עוד באותו נושא באמצעות סמויים: רשת ענק של סחר בסמים נתפסה בת"א. צפו במעצרים 08:46 | שמחה רז 0 0 😀 👏

במהלך הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות פשטו בלשי ימ"ר ש"י, יחד עם כוחות משטרה מכלל המחוזות, יחידות מסתערבים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר, על עשרות יעדים ברחבי הארץ. המעורבים נעצרו והועברו לחקירה במרחבי המשטרה.

המשטרה צפויה להביא את החשודים לדיוני הארכת מעצר בהמשך היום. במשטרה מציינים כי הפעלת הסוכן אפשרה חשיפה משמעותית של רשתות פשיעה הפועלות בפריסה רחבה וכי המבצע מהווה נדבך נוסף במאבק בעבירות נשק ואלימות.