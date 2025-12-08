לאחר אירוע השיטפונות החריג שפקד את אזור הדרום בשבת, נראה שגל חורפי משמעותי נמצא בדרכו לישראל. השירות המטאורולוגי מדווח כי ימים של חורף אמיתי צפויים לפקוד את אזורנו החל מיום רביעי ועד יום שישי.
המערכת החורפית הצפויה תתאפיין בכמויות משקעים גבוהות במיוחד, בעיקר בצפון ובמרכז הארץ. הטמפרטורות יירדו משמעותית בהתאם לעונה, וחזוי כי ינשבו רוחות חזקות עם משבים שיגיעו למהירות של 60 עד 70 קמ"ש.
עיקר החשש הוא מפני הצפות: קיים חשש ממשי להצפות בערים השוכנות במישור החוף ובאזור השפלה. מוקד הסיכון העיקרי צפוי להיות בחוף הדרומי, שם צפויים לרדת למעלה מ-100 מ"מ גשם במצטבר במהלך ימי הסערה, כאשר כמה עשרות מ"מ מתוכם צפויים לרדת בפרק זמן קצר של שעות בודדות.
השירות המטאורולוגי מסר כי ימשיך לעדכן בימים הקרובים אודות המופע החורפי המשמעותי הזה. מומלץ לתושבים באזורי הסיכון לנקוט במשנה זהירות ולהכין את הבתים למזג האוויר הסוער.
מוטי הקרייתי
הברכה מהסערה תהיה יותר עוצמתית מהקללה.08:41 08.12.2025
