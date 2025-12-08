שדרן הימין האנטי ישראל נקלע ללב סערה, לאחר שהתחנף יותר מידי אל ראש ממשלת קטאר בכנס "דוחא" בבירת קטאר.

טאקר קרלסון, שדרן הימין האמריקאי, שהפך בשנים האחרונות לדמות מובילה בתנועות הימין האנטי ישראליות ואנטישמיות, נמצא כעת תחת מתקפה משמעותית מהימין בארצות הברית. קרלסון מואשם בקרבה חריגה למשטר הקטארי, קבלת כספים והטבות מטעמם, וקידום אינטרסים של המדינה ממנת הטרור.

ברשתות החברתיות רוחשת בארצות הברית מלחמה בימין האמריקאי, וקרלסון נמצא בליבה. לאורך החודשים האחרונים הביעו חלקים מסוימים בימין בארצות הברית לאומנות קיצונית מובהקת, הגברה בקיצוניות הדתית ובשנאה אנטישמית.

קרלסון נחשב לאחד הקולות המובילים של תנועות אלה, הוא הפיץ קונספירציות מופרכות אשר קשרו את ישראל לפיגוע מגדלי התאומים, ההתנקשות בנשיא ארה"ב ג'ון קנדי ועוד שורה של האשמות אבסורדיות.

בעוד מנגד הביעה קרלסון חיבה גוברת יותר ויותר למדינות ושלטונות אסלאמיים, רק לאחרונה התראיין קרלסון לרכילאי פירס מורגן, והסביר כי: "יש לי יותר במשותף עם כמעט כל מוסלמי, יותר מאשר הרבה אנשים לבנים". בנוסף בשידור של תוכנית הפודקאסט שלו לפני שבעותו בודדים אמר קרלסון כי: "מנסים להפחיד אותנו מחוקי שריעה, אסלאם פשוט אומר להיכנע לאל, אני אוהב את זה".

הסערה הגיעה לנקודת שיא נוספת לפני שבועות בודדים, כאשר הסביר קרלסון כי להבנתו: "חמאס לא נראה כמו ארגון טרור, לפחות לא לי. נראה יותר כמו תנועה פוליטית".

כעת, הסערה סביב קרלסון הגיעה לשיא נוסף, כאשר קרלסון הוזמן במיוחד לכנס "דוחא" בבירת קטאר, שם ביצע רעיון חם וככל הנראה מתואם ברובו עם ראש ממשלת קטאר. קרלסון אף התגאה כי הוא "קונה ממש מחר דירה בדוחא, אני חושב שזו עיר יפה, אני אוהב אותה מאוד".

רבים ברשתות בארצות הברית הפנו זעם רב נגד קרלסון, עד כדי כך שהכינוי טאקר "קטארלסון" הפך לפופולרי. רבים תוקפים כעת את קרלסון ומאשימים אותו במכירת עקרונותיו לכסף, ובחבירה למשטר שממן טרור ברחבי המזרח התיכון, ומפיץ את תורת האחים המוסלמים.