שורד השבי רום ברסלבסקי התראיין לעיתונאי היהודי-איטלקי מאוריציו מולינארי. דבריו הובאו היום (ראשון) בווינט, שם הוא דיבר על ה-7 באוקטובר ועל זהותו בשבי.
ברסלבסקי אמר: "ראיתי במו עיניי את הזוועות. נחטפתי על-ידי חמאס וראיתי איך נשים צעירות הושלכו אל הקרקע ונטבחו ביריות. במשך השנתיים של השבי רצחו אותי פיזית ונפשית כל יום, התעללו בנפש שלי והותירו בי צלקות.
אני מכיר חטופים משוררים שאיבדו את תחושת הצדק, איבדו את היכולת לתקשר".
אליעזר ב. יהודה
חטופים משוררים או חטופים משוחררים?21:00 07.12.2025
