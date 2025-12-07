לאחר חיסולו של יאסר אבו שבאב, חמאס החזיר לעצמו את ההרתעה ברצועת עזה. היום, הוא קוטף הישג נוסף ומנחיל לישראל מכה נוספת

מקורות פלסטינים בעזה דיווחו כי פעילי מיליציות וחמולות החלו ביממה האחרונה להסגיר את עצמם לידי חמאס. זאת, בעקבות חיסולו של יאסר אבו שבאב, כך דווח הערב (ראשון) בכאן 11.

נזכיר כי בסוף השבוע האחרון, חמאס נתן ארכה של 10 ימים לפעילי המיליציות החמושות להסגיר את עצמם לידיו. כסימן מקדים למהלך, אחד מראשי איגוד החמולות ברצועת עזה יישר קו עם חמאס והודיע היום כי סופו של אבו שבאב הוא תוצאה של שיתוף הפעולה עם ישראל.

לדבריו, "השבטים מודאגים מאוד מהמיליציות שממומנות על ידי ישראל, והן ייעלמו לא משנה כמה ישראל תנסה לתמוך בהן. מטרת המיליציות האלה היא לאתר מנהרות ולוחמי חמאס – כלומר, לבצע את מה שישראל לא הצליחה לעשות במשך שנתיים".