עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה במספר עתירות לבג"ץ אמר הערב (ראשון) בתוכנית "שבע" בערוץ 14 כי לטענתו הרצוג "ייכנע לבייס הקפלניסטי" ולא יאשר את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לדבריו, הרצוג מחזיק בשאיפות פוליטיות ליום בו יסיים את תפקידו ולכן הוא מבקש לשמור על מעמדו הציבורי לקראת העתיד. פטר הסביר כי משום כך אינו צפוי לאשר את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה.
עוד הוסיף פטר: "מה הקשר בין החיים הפוליטיים של אדם לבין השאלה הפלילית שלו?" תהה. "אין קשר. ולכן כשפוליטיקאי תולה את החנינה בפרישה, הוא למעשה אומר שכל התכלית של ההליך הפלילי היא להוביל לפרישה. זו המטרה".
עידו
חנינה על מה? הוא זה שאמר שאין כלום כי לא היה כלום. לאט לאט הוא מבין שהוא סיים את דרכו. מאחל לו לצאת זכאי ולעזוב אותנו בשקט.21:24 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
חנינה נותנים למי שמורשע בפלילים. כלומר גם אתם מודים שהוא אשם.21:18 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בת
הנשיא הרצוג יכנע לחוק בישראל ולא לקפלניסטים. החוק אומר שחנינה ניתנת לעבריין! אם הנאשם בנימין נתניהו לא יודה באשמה, יביע חרטה וייתפטר מתפקידו כראש הממשלה אין סיבה שיקבל חנינה.22:47 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
