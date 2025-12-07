עורך הדין דוד פטר העריך היום כי נשיא המדינה יצחק הרצוג ייכנע ללחץ הקפלניסטים ולא יעניק לנתניהו חנינה

עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה במספר עתירות לבג"ץ אמר הערב (ראשון) בתוכנית "שבע" בערוץ 14 כי לטענתו הרצוג "ייכנע לבייס הקפלניסטי" ולא יאשר את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדבריו, הרצוג מחזיק בשאיפות פוליטיות ליום בו יסיים את תפקידו ולכן הוא מבקש לשמור על מעמדו הציבורי לקראת העתיד. פטר הסביר כי משום כך אינו צפוי לאשר את בקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה.

עוד הוסיף פטר: "מה הקשר בין החיים הפוליטיים של אדם לבין השאלה הפלילית שלו?" תהה. "אין קשר. ולכן כשפוליטיקאי תולה את החנינה בפרישה, הוא למעשה אומר שכל התכלית של ההליך הפלילי היא להוביל לפרישה. זו המטרה".