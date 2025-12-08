יום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון: כ-22 אלף פצועים התווספו לטיפול אגף השיקום לאחר שבעה באוקטובר. הנתונים שלא מדברים עליהם: 82,400 פצועים ופצועות מטופלים במשרד הביטחון, 31 אלף מתוכם הם מתמודדי נפש ופוסט-טראומה

נחשפים נתוני הפצועים והנפגעים בצה"ל: 82,400 פצועים ופצועות מטופלים באגף, 31,000 מתוכם הם מתמודדי נפש ופוסט-טראומה.

לפי הנתונים, כ-22 אלף פצועים נקלטו לאחר השבעה באוקטובר. 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית, 63% משרתי מילואים, ו-49% צעירים מתחת לגיל 30. על פי ההערכות, עד סוף 2026 ייקלטו 10,000 פצועים נוספים לטיפול באגף, מרביתם מתמודדי נפש.

בשנת 2028 יטפלו באגף ב כ-100 אלף פצועים

על פי ההערכות, בשנת 2028 יטפלו באגף ב כ-100 אלף פצועים, 50% מהם מתמודדי נפש. לאור היקפי הפצועים והאתגר הלאומי, יזם משרד הביטחון בשיתוף משרד האוצר ועדה ציבורית בראשות פרופ׳ מור יוסף, לבחינת הרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי צה"ל.

612 נכים מוגדרים עם נכות מיוחדת

אגף השיקום במשרד הביטחון עדכן הבוקר כי מספר הפצועים שבהם האגף מטפל עלה והגיע ל-82,400, 9% הן פצועות. 26% מכלל המטופלים באגף נפצעו בשנתיים האחרונות, 49% מכלל נכי צה"ל נפצעו במסגרת שירות החובה בצה"ל, 26% משרתי מילואים, 13% משרתי קבע, 9% אנשי משטרה, 68% מבין המטופלים באגף הם בני למעלה מ-40, 64% נשואים, ו-8% גרושים.

עוד נאמר כי 873 פצועים מרותקים לכיסא גלגלים, מהם 132 שנפצעו לאחר ה-7 באוקטובר. 612 נכים מוגדרים עם נכות מיוחדת 100%+, דרגת הנכות הגבוהה ביותר, מהם 64 נפצעו במלחמה הנוכחית. 115 פצועים מתמודדים עם עיוורון, מהם 5 מהמלחמה הנמשכת, 1,061 קטועי גפיים, מהם 88 נפצעו בשנתיים האחרונות.

מודיעין מכבים רעות היא העיר שבה מספר הפצועים הגבוה ביותר ביחס לאוכלוסיה, אחריה הערים הרצליה ורמת גן. המבוגר מבין נכי צה"ל, לחם במסגרת ארגון ההגנה והוא בן 98.

מענים ייחודיים לפצועים

במשרד הביטחון הוקמו מספר מסגרות כדי לתת שרות טוב יותר לנפגעים, ובהם: צוות מת"ן – צוות התערבות ייחודי של מטפלים המגיעים לבית הפצוע בעת מצוקה נפשית. במהלך השנה נענו 249 קריאות חירום שסייעו לווסת ולהרגיע ומנעו אשפוז. פי 2.2 פצועים מטופלים בחוות שיקום בטבע הפרוסות ברחבי הארץ, למעלה מ-30 אלף פצועים מסתייעים בטיפול רגשי, פי 2 מבשנה החולפת.

למעלה מ-11,500 בני משפחה נתמכים בטיפול רגשי מטעם האגף וישנה עלייה של 50% במימוש טיפולים אלטרנטיביים.

בנוסף, האגף מפעיל 147 קבוצות טיפול ODT ונרשמה עלייה של 30% במספר המשתתפים משנה שעברה. למעלה מ-20,500 שיחות נעשו לקו הסיוע "נפש אחת", עלייה של 80% מאשתקד.

במסגרת המאמצים לשילוב פצועי צה"ל בתעסוקה משמעותית, הוקם פרויקט הכשרה ייעודי בתחום הסייבר הכולל ליווי אישי ו-100% מהמשתתפים בו נקלטו במעגל העבודה עם תמיכה מלאה גם למעסיקים.

במקביל, פותח מיזם "מנצחים איתכם" שמעניק כלים, ליווי ותמיכה להשתלבות בהייטק, בשיתוף פעולה עם החברות המובילות במשק. בנוסף, האגף מקדם הטמעה של טכנולוגיות חדשניות, כולל כאלו מבוססות בינה מלאכותית (AI) ומפתח מיזמים ומחקרים חדשניים בשיתוף פעולה עם מפא"ת.

פרויקט קציני תל"מ

חטיבת קשרי הלקוחות המייעדת איש קשר אישי לכל פצוע מלחמה הורחבה והחלה להפעיל את פרויקט קציני תל"מ (תמיכה, ליווי ומיצוי זכויות) במשותף עם חטיבת הנפגעים בצה"ל, המעניקים ליווי לכ-4,000 פצועי המלחמה, מקיימים ביקורי בית ומעניקים סיוע אישי לפצועים בהתאם לצורך.

האגף פיתח גם מעטפת טיפולית לקבוצות ייחודיות כמו זה המוענק כבר היום לפגועי הראש עם צוות רב-מקצועי, מתאמת טיפול ואחות הזמינה 24/7.

כמו כן, הוקמה יחידת "דרור" לטיפול ב-30 השבים שנקלטו לטיפול באגף ובני משפחותיהם, היחידה נותנת מענה הוליסטי, קשר אישי וזמינות גבוהה לשבים.