רות פלת, בת 38 מפתח תקווה, נעלמה לפני יומיים לאחר שנראתה לאחרונה בחיפה. משטרת ישראל מנהלת חיפושים נרחבים וקוראת לציבור לסייע באיתורה

בהמשך להודעה הקודמת בדבר חיפוש אחר הנעדרת רות פלת, תושבת פתח תקווה, בת 38, אשר נראתה לאחרונה שלשום בחיפה סמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר, ומאז נעלמו עקבותיה, משטרת ישראל ממשיכה בחיפושיה מאז העלמותה.

בתוך כך, שוטרי תחנת פתח תקוה מבצעים חיפושים נרחבים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, לצד הפצת תמונת הנעדרת לגורמים הרלוונטיים, נבדקו בתי חולים, מוסדות בריאות ועוד.

להלן תיאורה

גובה: 1.62

מבנה גוף: בינוני.

שיער: חום , קצוץ

צבע עיניים: חום

תיאור לבוש: חולצה שחורה ארוכה, מכנסיים ארוכים, נעליים גבוהות בצבע שחור.

כל היודע על דבר על מקום הימצאה מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת פתח תקווה, בטלפון: 03-9393444