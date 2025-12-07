לאחר השימוע שנערך לאוריך, הוחלט בפרקליטות להעמידו לדין בפרשת העברת המסמך הסודי לעיתון הבילד, כך פורסם היום (ראשון) ב-i24NEWS.

כתב המשפט אבישי גרינצייג הזכיר כי אוריך מסובך בכך שאישר לפלדשטיין, לאחר הפרסום בבילד, להדליף את הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים ישראלים. כפי שפורסם בשבוע שעבר – פלדשטיין הציע לאוריך שידליף את הידיעה הגולמית כדי לשכנע עיתונאים ישראלים שהמסמך אמיתי ולא מסולף.

אוריך השיב לו: "סע. בוא ננסה". בפרקליטות מייחסים חומרה רבה למעשה הזה של העברת ידיעה מודיעינית גולמית.

מהפרקליטות ומיונתן אוריך לא נמסרה תגובה.