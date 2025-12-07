חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.12.2025 / 20:04

הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד יועצו הבכיר של נתניהו, יונתן אוריך. "בפרקליטות מייחסים חומרה רבה למעשה הזה של העברת ידיעה מודיעינית גולמית"

לאחר השימוע שנערך לאוריך, הוחלט בפרקליטות להעמידו לדין בפרשת העברת המסמך הסודי לעיתון הבילד, כך פורסם היום (ראשון) ב-i24NEWS. כתב המשפט אבישי גרינצייג הזכיר כי אוריך מסובך בכך שאישר לפלדשטיין, לאחר הפרסום בבילד, להדליף את הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים ישראלים. כפי שפורסם בשבוע שעבר – פלדשטיין הציע לאוריך שידליף את הידיעה הגולמית כדי לשכנע עיתונאים ישראלים שהמסמך אמיתי ולא מסולף. עוד באותו נושא הסתה לטרור: כתב אישום הוגש נגד תושבת אום אל פאחם 15:53 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 אוריך השיב לו: "סע. בוא ננסה". בפרקליטות מייחסים חומרה רבה למעשה הזה של העברת ידיעה מודיעינית גולמית. מהפרקליטות ומיונתן אוריך לא נמסרה תגובה.

תגיות: הפרקליטות, יונתן אוריך, כתב אישום