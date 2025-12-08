הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני השמות הפרטיים שניתנו לילדים שנולדו בישראל במהלך שנת 2024. הנתונים מציגים מגמות מעניינות בקרב האוכלוסייה היהודית והכללית.
העשירייה הפותחת של השמות היהודיים
בקרב הבנות היהודיות שנולדו ב-2024, השם הנפוץ ביותר נותר אביגיל (1,437 בנות), ואחריו השם איילה (1,182 בנות). במקום השלישי השם שרה (1,151 בנות). העשירייה הפותחת נמשכת עם השמות תמר, מאיה, אסתר, יעל, נועה, ליבי, וחנה. כל השמות שהיו בעשירייה הראשונה של ילידות 2023 נותרו בה גם ב-2024, עם שינויים קלים בדירוג.
בקרב הבנים היהודים, השם הנפוץ ביותר לשנת 2024 היה דוד (1,842 בנים), ואחריו לביא (1,518 תינוקות) ואריאל (1,479 בנים). העשירייה הפותחת נמשכת עם השמות רפאל, אוּרי/אוֹרי, יוסף, ארי, משה, יהודה ואברהם. תשעה מתוך עשרת השמות המובילים נותרו בעשירייה הראשונה משנת 2023.
מוחמד עדיין מוביל, אך בנסיגה
מוחמד היה השם הנפוץ ביותר בקרב כלל ילידי 2024 בישראל (2,257 בנים). שם זה נמצא במגמת ירידה, והוא ניתן בשנת 2024 ל-11.4% מהבנים המוסלמים, לעומת 17% בתחילת שנות האלפיים. בקרב הבנות המוסלמיות, השם הנפוץ ביותר היה מרים.
מגמות ביישובים ובשמות דו-מיניים
השמות המסורתיים אסתר ושרה נותרו נפוצים מאוד בערים עם ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית (כגון בית שמש, בני ברק וירושלים), לעומת השם מאיה שהיה נפוץ בעיקר בערי המרכז. בקרב הבנים, השמות המסורתיים אברהם, דוד, יוסף ומשה היו נפוצים אף הם בעיקר בערים החרדיות, ואילו השם אדם היה נפוץ בתל אביב-יפו. בגזרת השמות הדו-מיניים בקרב יהודים, השמות אריאל ואוּרי/אוֹרי הופיעו בעשירייה הפותחת.
השפעת ה-7 באוקטובר
מבין השמות שחלה בהם העלייה הכמותית הגבוהה ביותר לעומת 2023, בולטים השמות אליה, אריאל ואביגיל. מנגד, השם שבו חלה הירידה הכמותית הגבוהה ביותר לעומת השנה הקודמת היה השם בְּאֵרִי. ירידה זו מקושרת לזיהוי השם עם קיבוץ בארי, שעמד במוקד אירועי מתקפת הפתע של 7 באוקטובר 2023.
