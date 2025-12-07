ראש הממשלה נתניהו נושא דברים בכנס ההסברה המיוחד של משרד החוץ למעל ל-100 שגרירים זרים

ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בכנס השגרירים וראשי הנציגויות של משרד החוץ, בהשתתפות 108 שגרירי ישראל בעולם. נאומו מגיע מיד לאחר דבריו של שר החוץ גדעון סער, שפתח את המושב המדיני.

שר החוץ גדעון סער פתח את המושב המדיני בדברי הוקרה לראש הממשלה, והדגיש את הגיבוי שסיפק במהלך הדיונים התקציביים ואת תפקידו המרכזי בניהול המערכה המדינית והצבאית בשנתיים האחרונות. סער ציין כי עמידת הממשלה בלחצים והיכולת להשיג מרחב פעולה מדיני נרחב אפשרו לישראל לנהל מערכות בכמה חזיתות ולהגיע להישגים משמעותיים, הזוכים להערכה בינלאומית רחבה.

ראש הממשלה נתניהו עלה לבמה אחריו ונשא דברים גם הוא, על המאבק של מאמץ ההסברה הישראלית. ראשית התייחס ראש הממשלה לדברי שר האוצר: "נכון אמרת שאנחנו מבצעים לזה גם משאבים וגם מאמץ, והייתה לזה חשיבות יתרה בשנתיים האחרונות".

נתניהו המשיך והתייחס לשינויים המשמעותיים שעבר הנוף המדיני בשנתיים האחרונות: "צריך להגיד, אמרתי, שהמערכת הזאת משתנה במהירות. העולם משתנה במהירות. הוא עובר טלטלות טקטוניות אפילו, הייתי אומר".

בקשר למאבק המדיני באקלים העוין לישראל הסביר ראש הממשלה: "בעולם כזה יש כלל נורא פשוט. צריך להיות חזק, צריך להיות חזק מאוד. עם החזק עושים בריתות, עם החזק עושים שלום. והעוצמה של מדינת ישראל היא מרכיב ראשון ביכולת שלנו, קודם כל, להדוף אויבים, אבל גם לקשור ידידים".

נתניהו המשיך והסביר כי המאמץ המדיני ליצירת קשרים נוספים וחדשים נמשך, גם כאשר הדבר לא מתרחש בפומבי: "זה לא תמיד מובן מאליו, זה מתברר אחרי שהאבק מתפזר" הסביר ראש הממשלה, ועקץ:" ואחרי שהפרשנים סיימו לומר את דבריהם המלומדים".

"פתאום אתה רואה, מה את רואה? ישראל היום היא מדינה שהיא חזקה מאי פעם, ישראל היא מעצמה, אזורית בוודאי. בכמה תחומים היא מעצמה עולמית".

הוא המשיך ותיאר כי: "זה כתוצאה משורה של דברים שנעשו כאן במהלך השנים, ביתר שאת בשנתיים האחרונות. דווקא במבחנים הקשים ביותר, כיוון שהם היו הקשים ביותר, הוצאה היא שהעצמנו את כוחנו הביטחוני. כולם מבינים את זה, אולי לא כולם מבינים עד כמה. וכתוצאה מזה העצמנו את כוחנו המדיני".

נתניהו חזר אחורה, ותיאר את נקודת ההתחלה: בשביעי לאוקטובר אנחנו היינו בפיגוע שאי אפשר לתאר אותו. זה לא פיגוע טרור, פיגוע ביטחוני, מדיני כלכלי. מכל הבחינות האפשריות, ויש שכבר התחילו להספיד את מדינת ישראל. אנחנו הותקפנו מחזית אחת, ואז משתי חזיתות. אני חשבתי, וחבריי הסכימו איתו על ידי הציר האיראני על כל שלוחיו, ואנחנו נדרשנו לקבל שורה של החלטות".

"ראשית, היינו צריכים לגייס את המילואים. היה וויכוח, אולי 80 אלף. אני חשבתי שצריך לגייס את כולם. זה בערך 400 אלף, יש לנו צבא של חצי מיליון איש, זה צבא גדול. צבא מילואים לוחם, לא כמו בשום מדינה אחרת".

ראש הממשלה המשיך ותיאר את השתלשלות האירועים"ביום הרביעי של המלחמה, הייתה עוד החלטה לקבל: האם לתקוף את לבנון או לרכז את המאמץ בעזה. אני חשבתי שלפתוח מלחמה בשתי חזיתות זו טעות מרה, וגם בקושי היו לנו ביפרים" התבדח נתניהו.

"ההחלטה הייתה להחזיק את חיזבאללה בלבנון בהרתעה אקטיבית, ולתקוף מאסיבית את חמאס בדרום, כך יעשה לצוררים שבאו לטבוח בנו".

"אמרתי שביום השני אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. והתכוונתי בזה שנכה גם את החמאס, גם את חיזבאללה, גם את השלוחים האחרים. בסופו של דבר גם את איראן. וזה בדיוק מה שפנינו לעשות".

נתניהו תיאר את הלחץ הכבד סביב המלחמה: "היינו תחת לחץ מדיני כבד מאוד. אחרי שרוב מדינות העולם התייצבו איתנו מיד, זה לקח כמה שבועות עד שהן התחילו להתהפך כתוצאה ממיעוטים המוסלמים שיש שם, ההפגנות המארוגנות, הרשתות, הבוטים. כל הגורמים יחד הביאו לחץ הסברתי גדול מאוד, שהתבטא גם בשינוי מדיניות".

"זה התבטא בשיא גם באמברגו, אמברגו על הנשק מצד ארצות הברית אם ניכנס לרפיח. היה ברור, אנחנו ניכנס לרפיח, נעשה זאת בלי אספקת נשק. והנשק אוזל במלחמה, זה מה שקורה במהירות רבה מאוד".

"נכנסנו כי אמרנו שאם לא נשמר את עצמאות הפעולה שלנו, אז ובהמשך, אנחנו נהיה מדינה ווסאלית, אין לנו קיום, לא נוכל להתקיים".

נתניהו המשיך ותיאר את המפנה המדיני שהביא המאבק העצמאי של ישראל: "אנחנו מוצפים בבקשות. כולם היו רוצים להיות בני ברית ביטחוניים שלנו. ישראל מעולם לא הייתה בעוצמה כזו. הברית החזקה ביותר של ישראל היא עם ארצות הברית, לזה אין שום תחליף"

אך ראש הממשלה הסביר את השינוי: " אבל מי שאמר שצריך להיות הקשר היחיד, יש עוד מדינות. היום היה פה קנצלר גרמניה, הוא רצה לדבר על זה. יש מדינות נוספות שרוצות לדבר על זה".

בקשר ליחסים האפשריים עם סוריה הודיע ראש הממשלה, באמירה חריגה וישירה, שמגיעה על רק דברי הנשיא טראמפ למתן את היחס לסוריה : "אני מקווה שנוכל להגיע להסכם על פירוז דרום מערב סוריה והגנה על הדרוזים, אך נמשיך לשלוט בעמדותינו על הגבעות שם".