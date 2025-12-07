משרד מבקר המדינה זימן שני בכירים לשעבר בשב"כ לפי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה "אי הגעה לזימון עלולה לכלול סנקציות"

מנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תא"ל (במיל') ישי וקנין, שלח היום (ראשון) לשני בכירים לשעבר בשב"כ הוראה להתייצבות לפגישת ביקורת והצגת המסמכים הרלוונטיים שברשותם.

המכתב נשלח לעורכי הדין של השניים, לאחר שניסיונות לקבוע פגישות עימם לא צלחו. הזימון הוא בהתאם לסעיף 26 לחוק מבקר המדינה, לפיו אי הגעה לזימון עלולה לכלול סנקציות.

"כשלושה חודשים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל הודיע מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על פתיחה בביקורת בכל הנוגע לאירועים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל", נכתב לבכירים לשעבר. "במסגרת זו בודק מבקר המדינה את התנהלות כלל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי, החל מראש הממשלה והשרים הרלוונטיים ועד לראשי מערכת הביטחון והבכירים שהיו בתפקידם לפני שבעה באוקטובר ובמהלך המלחמה.

במקביל, החל משרד מבקר המדינה לקיים ביקורת בשב"כ בנושאי הליבה של אירועי שבעה באוקטובר בהתאם למתווה שגובש בין מבקר המדינה מר מתניהו אנגלמן ובין ראש השב"כ (ובהמשך גם להחלטות בג"ץ שנגעו לנושא). לצערנו, על אף ניסיונות משרדנו לקבוע פגישה עם מרשך, לא הצלחנו לקבוע מועד לפגישה".

כבר ביולי 2025 נשלחו לשניים הנושאים עליהם מתבקשות הפגישות עימם. מאז, השניים נמנעו מלתאם פגישות עם צוותי הביקורת. גם לאחר פגישות עם המייצגים שלהם, לשם תיאום לו"ז מוסכם, השניים בחרו לא להיענות למתווה שהוצע בדרך דומה גם לבכירים אחרים בגופי הביטחון. זאת על אף שחלפו למעלה משבעה חודשים מאז שבג"ץ נתן תוקף של פסק דין למתווה המוסכם לביקורת על צה"ל והשב"כ.

יצוין כי בהתאם למוסכם בין מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לראש השב"כ דוד זיני – מתקיים שיתוף פעולה בביקורת בין משרד המבקר לשירות הביטחון הכללי.