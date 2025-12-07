העולם ממשיך לעקוב בדאגה אחר העימות המתחמם בין ישראל לאיראן, כאשר גורמים מערביים מעריכים כי ההתנגשות הישירה הבאה בין המדינות אינה אלא שאלה של זמן. על רקע מתיחות שיא זו, יוצא נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, בהצהרות חריפות ובלתי שגרתיות המעוררות הדים.
פזשכיאן קורא לאזרחי ארצו לנקוט בגישה של חירום לאומי, ואומר כי עליהם "לאמץ מחדש את רוח תקופת המלחמה".
לדבריו, על האיראנים לפעול בנחישות, כאשר המטרה היא להעביר מסר ברור לאויביה של איראן: "צריך לסגור את החנויות ולהתכונן למלחמה", אמר הנשיא.
פזשכיאן הוסיף והדגיש כי רק אם תחושת החירום והנכונות להתמודדות תתחזק בקרב הציבור, אזי "אמריקה וישראל לא יוכלו לעשות שום דבר" מול הרפובליקה האסלאמית.
נעשה ונצליח
יש מקור לדברים שאתה אומר? אם זה לא נכון אתה מכניס לאנשים לבהלה מיותרת21:17 07.12.2025
אנונימי
בתגובה ל: נעשה ונצליח
ייתכן וזה נשמע מאוד פייק ומכניס אנשים לפניקה, מדוע לא מדברים על הערכות למלחמה בערוצי התקשורת או פותחים אם האמירה הזאת את מהדורת החדשות, זה ניראה אתר לא אמין ופייק22:14 07.12.2025
ים
תושבי ישראל צריכים להיות מופתעים ולא ערוכים? יש הנחיות לתושבים? מלחמה בהפתעה?22:39 07.12.2025
