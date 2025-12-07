על רקע ההערכות במערב כי עימות ישיר בין ישראל לאיראן הוא "עניין של זמן", נשיא איראן מסעוד פזשכיאן יוצא במסר דרמטי לאזרחיו

העולם ממשיך לעקוב בדאגה אחר העימות המתחמם בין ישראל לאיראן, כאשר גורמים מערביים מעריכים כי ההתנגשות הישירה הבאה בין המדינות אינה אלא שאלה של זמן. על רקע מתיחות שיא זו, יוצא נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, בהצהרות חריפות ובלתי שגרתיות המעוררות הדים.

פזשכיאן קורא לאזרחי ארצו לנקוט בגישה של חירום לאומי, ואומר כי עליהם "לאמץ מחדש את רוח תקופת המלחמה".

לדבריו, על האיראנים לפעול בנחישות, כאשר המטרה היא להעביר מסר ברור לאויביה של איראן: "צריך לסגור את החנויות ולהתכונן למלחמה", אמר הנשיא.

פזשכיאן הוסיף והדגיש כי רק אם תחושת החירום והנכונות להתמודדות תתחזק בקרב הציבור, אזי "אמריקה וישראל לא יוכלו לעשות שום דבר" מול הרפובליקה האסלאמית.