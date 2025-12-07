מנהל התכנון הודיע היום (ראשון) על אישור בקשת היתר בנייה להקמת מבנה HBS בנתב"ג – מבנה שישמש את ההרחבה המזרחית של טרמינל 3. המבנה החדש, בעלות של מיליארד שקלים, ייתן מענה לגידול המתמשך בתנועת הנוסעים ויביא לשיפור היכולות התפעוליות של נמל התעופה, כך פורסם כעת (ראשון) בחדשות 12.

עוד דווח כי במסגרת הפרויקט ישולבו מערכות כבודה מתקדמות, משרדים תפעוליים, עמדות קבלה לנוסעים (צ'ק-אין) ואזורי פריקה. המבנה החדש ישפר את היעילות התפעולית של הטרמינל ויאפשר התאמה לסטנדרטים בין-לאומיים.

בנוסף, על פי הדיווח, המבנה מתוכנן כך שישמש תשתית להקמת בית מלון עתידי: מעל המבנה, בקומת הגג המזרחית, מתוכננת בנייה של מלון שישרת את הטרמינל.