שגריר ארה"ב לטורקיה, טום בראק, המשמש גם בתור השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סיפק אמירה שנויה במחלוקת, בראק שוחח על המשטרים במזרח התיכון והילל את הצלחתן של "מלוכות חיוביות" באזור, ואמר שהן עובדות טוב יותר מהדמוקרטיה בישראל.
זו איננה הסערה הראשונה אשר עורר בראק, כאשר אמר דברים דומים לפניו יותר מחודש בכנס מדיניות ביטחון בוושינגטון. בראק הסביר באותה העת כי "כל המדיניות האמריקאית במזרח התיכון מאז נפילת האימפריה העות'מאנית הייתה כישלון".
בראק הוסיף והסביר כי: "הניסיון להציב סטנדרטים מערביים לממשלים באזור היה כושל. לשים מנדט מדיני על שבטים, דתות שונות מעולם לא עבד. מה שעבד היה "מונרכיות חיוביות".
גם אז רבים הרימו גבה ביחס לאמירה, ויחסו לה מניעים אישיים, הקשורים לקרבתו של בראק לארדואן.
כעת במקרה הנוכחי, על פי דיווחים, הסביר שליחו של הנשיא טראמפ ושגריר טורקיה כי: "ישראל יכולה לטעון שהיא דמוקרטיה, אבל מה שעבד הכי טוב באזור הזה, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, הוא מונרכיות חיוביות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
א.ש
יש לי רק שאלה קטנה. מה זה "מלוכה חיובית"?20:25 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן לב פועם
בתגובה ל: א.ש
המלוכה היא חיובית כאשר אתה מחובר לשלטון ונהנה ממנעמיו. אם אינך מאנשי החצר, חבל"ז. למשל, מוחמד בן סלמאן הוא מונרך חיובי. אם תשאלו את חשוקג'י תקבלו תשובה אחרת, או, סביר יותר, שלא תקבלו תשובה בכלל. טום בראק מחובר ל"מלך" ארה"ב ומחובר ל"מלך" טורקיה. בעיניו אלו הם שני בתי מלוכה חיוביים. מוטב היה לבטל את הבחירות ולהשאיר את שניהם בתפקידיהם עד יומם האחרון. בטקס ההלוויה יוכתר יורש העצר למלך הבא. "המלך מת - יחי המלך"!20:39 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוספוס
הוא צודק לחלוטין !!!20:30 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוספוס
הוא צודק לחלוטין !!!20:30 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ש
יש לי רק שאלה קטנה. מה זה "מלוכה חיובית"?20:25 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דן לב פועם
בתגובה ל: א.ש
המלוכה היא חיובית כאשר אתה מחובר לשלטון ונהנה ממנעמיו. אם אינך מאנשי החצר, חבל"ז. למשל, מוחמד בן סלמאן הוא מונרך חיובי. אם תשאלו את חשוקג'י תקבלו תשובה אחרת, או, סביר יותר, שלא תקבלו תשובה בכלל. טום בראק מחובר ל"מלך" ארה"ב ומחובר ל"מלך" טורקיה. בעיניו אלו הם שני בתי מלוכה חיוביים. מוטב היה לבטל את הבחירות ולהשאיר את שניהם בתפקידיהם עד יומם האחרון. בטקס ההלוויה יוכתר יורש העצר למלך הבא. "המלך מת - יחי המלך"!20:39 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר