שליח טראמפ טום בראק עורר סערה לאחר שאמר כי אף שישראל יכולה לטעון לטובתה כי היא דמוקרטיה, במזרח התיכון דווקא מונרכיות "עובדות טוב יותר".

שגריר ארה"ב לטורקיה, טום בראק, המשמש גם בתור השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סיפק אמירה שנויה במחלוקת, בראק שוחח על המשטרים במזרח התיכון והילל את הצלחתן של "מלוכות חיוביות" באזור, ואמר שהן עובדות טוב יותר מהדמוקרטיה בישראל.

זו איננה הסערה הראשונה אשר עורר בראק, כאשר אמר דברים דומים לפניו יותר מחודש בכנס מדיניות ביטחון בוושינגטון. בראק הסביר באותה העת כי "כל המדיניות האמריקאית במזרח התיכון מאז נפילת האימפריה העות'מאנית הייתה כישלון".

בראק הוסיף והסביר כי: "הניסיון להציב סטנדרטים מערביים לממשלים באזור היה כושל. לשים מנדט מדיני על שבטים, דתות שונות מעולם לא עבד. מה שעבד היה "מונרכיות חיוביות".

גם אז רבים הרימו גבה ביחס לאמירה, ויחסו לה מניעים אישיים, הקשורים לקרבתו של בראק לארדואן.

כעת במקרה הנוכחי, על פי דיווחים, הסביר שליחו של הנשיא טראמפ ושגריר טורקיה כי: "ישראל יכולה לטעון שהיא דמוקרטיה, אבל מה שעבד הכי טוב באזור הזה, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, הוא מונרכיות חיוביות".