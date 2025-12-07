אירוע חמור בקורס הטיס האחרון של חיל האוויר: 15 צוערים, כשליש מהמשתתפים, וכן מפקד בדרגת רס"ן, נחקרו בגין עבירות ביטחון מידע, ביקורים לא מורשים ושתיית אלכוהול במהלך סוף שבוע מסווג

אירוע משמעתי חמור ומדאיג התרחש בקורס הטיס האחרון של חיל האוויר, קורס 191. האירוע התרחש במהלך סוף שבוע שהוגדר כמסווג, שהתקיים בסיום שבוע אימונים אינטנסיבי ונועד למטרות עיבוד ומנוחה של הצוערים.

במהלך סוף השבוע בוצעו שורה של עבירות משמעת, עבירות ביטחון מידע, ביקורים שאינם מורשים וכן שתיית אלכוהול.

עיקר העבירות המיוחסות לצוערים כוללות הזמנת בני ובנות זוג למקום שבו שהו הצוערים, פעולה המהווה ביקורים לא מאושרים ופגיעה חמורה בביטחון המידע, לצד שתיית בירות.

האירוע מקבל משנה חומרה בשל מעורבותו של דרג פיקודי: מפקד בדרגת רס"ן אף התיר לחניכים לשתות אלכוהול במהלך מפגש עיבוד שהתקיים בסוף השבוע. באירוע מעורבים 15 צוערים (מתוך 39 משתתפים בקורס) וכן מפקד טייסת בקורס.

בצה"ל רואים את האירוע בחומרה רבה, ונקטו בצעדים משמעתיים חריפים כנגד המעורבים: הצוערים המעורבים נעצרו. המפקד יועמד לדין משפטי.

מדובר צה"ל נמסר כי לקח זמן עד להכרת גודל האירוע והיקפו המלא, והמקרה סוכם וטופל רק לאחר שבוצעו מספר תחקירים בנושא.