אירוע משמעתי חמור ומדאיג התרחש בקורס הטיס האחרון של חיל האוויר, קורס 191. האירוע התרחש במהלך סוף שבוע שהוגדר כמסווג, שהתקיים בסיום שבוע אימונים אינטנסיבי ונועד למטרות עיבוד ומנוחה של הצוערים.
במהלך סוף השבוע בוצעו שורה של עבירות משמעת, עבירות ביטחון מידע, ביקורים שאינם מורשים וכן שתיית אלכוהול.
עיקר העבירות המיוחסות לצוערים כוללות הזמנת בני ובנות זוג למקום שבו שהו הצוערים, פעולה המהווה ביקורים לא מאושרים ופגיעה חמורה בביטחון המידע, לצד שתיית בירות.
האירוע מקבל משנה חומרה בשל מעורבותו של דרג פיקודי: מפקד בדרגת רס"ן אף התיר לחניכים לשתות אלכוהול במהלך מפגש עיבוד שהתקיים בסוף השבוע. באירוע מעורבים 15 צוערים (מתוך 39 משתתפים בקורס) וכן מפקד טייסת בקורס.
בצה"ל רואים את האירוע בחומרה רבה, ונקטו בצעדים משמעתיים חריפים כנגד המעורבים: הצוערים המעורבים נעצרו. המפקד יועמד לדין משפטי.
מדובר צה"ל נמסר כי לקח זמן עד להכרת גודל האירוע והיקפו המלא, והמקרה סוכם וטופל רק לאחר שבוצעו מספר תחקירים בנושא.
ס.ג.
להשעות את כולם. עם כל הצער שבדבר, אסור להקל ראש בהתנהגות שכזו בקורס טייס. נכון שיש יחידות עלית שבהן זה מקובל, ולא מדובר בצוערים שהם לא איכותיים. אבל אין פשרות בקורס טיס והם...
ס.ג.

להשעות את כולם. עם כל הצער שבדבר, אסור להקל ראש בהתנהגות שכזו בקורס טייס. נכון שיש יחידות עלית שבהן זה מקובל, ולא מדובר בצוערים שהם לא איכותיים. אבל אין פשרות בקורס טיס והם חייבים להיות מודחים.המשך 21:21 07.12.2025
