ח״כ צבי סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן הקימו שדולה לחזרה לקבר יוסף, אליה הצטרפו עשרות חברי כנסת מהקואליציה. יוסי דגן קרא: "החזרה לקבר יוסף – תיקון עוול שיחזיר את הבטחון. עמידה נחושה מביאה לביטחון"

עליית מדרגה בדרישת ההתיישבות להשיב את הנוכחות היהודית לקבר יוסף שבשכם: עשרים וארבעה חברי כנסת הצטרפו לשדולה שמקימים יו״ר ועמ״ש חוץ וביטחון ח״כ צבי סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן. המטרה היא לקדם באופן מיידי השבה של נוכחות יהודית לקבר יוסף שבשכם. הח״כים שהצטרפו לשדולה משתייכים לכלל סיעות הקואליציה, שהתאחדו בדרישה המשותפת.

השדולה צפוייה להתכנס בשבועות הקרובים בפעם הראשונה, ובמקרה הצורך יתקיימו כינוסים נוספים שלה, כשמטרתה המוצהרת היא להחזיר באופן מיידי נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף שבעיר שכם, כפי שנקבע אפילו בהסכמי אוסלו, לאחר שבתאריך המצמרר 7.10.2000 מדינת ישראל נטשה את מתחם הקבר והפקירה את לוחם מג״ב מדחת יוסוף שנהרג במקום, מה שהרים את גל הלהבות של האינתיפאדה השניה.

ח״כ צבי סוכות (הציונות הדתית), יו"ר השדולה, אמר: "את קבר יוסף נטשנו ב-7.10 והטרור הרים את הראש, כעת באנו לתקן. השדולה תקדם באופן מיידי מול הדרג המדיני והצבאי את הדרישה הברורה שעומדת כבר 25 שנה: להשיב את השליטה המלאה והקבועה על קבר יוסף, ולהשיב אליו את ישיבת״ עוד יוסף חי״. חזרת עם ישראל למקום קבורתו של יוסף הצדיק תהיה תיקון היסטורי ומוסרי".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "הנטישה של קבר יוסף ב-7.10 היא כתם שחור בהיסטוריה של מדינת ישראל. במשך שנים אמרנו שמקום קדוש כמו קבר יוסף, לא יכול להיות מופקר לידי מחבלים. אנחנו דורשים לתקן את העוול הזה באופן מיידי. חזרה לנוכחות קבועה בקבר יוסף היא צדק היסטורי ודרישה ביטחונית מובהקת. איפה שיש דריסת רגל יהודית וריבונות, הטרור נסוג. הממשלה צריכה להבין שהגיעה העת לתקן את עוול הנטישה, ולחזור לקבר יוסף".

הדרישה לחזרה לנוכחות יהודית קבועה ומלאה בקבר יוסף התעצמה באופן ניכר בחודשים האחרונים, כשהצטרפו אליה עשרות ח״כים, ראשי יישובים, מאות רבנים ואלפי מתיישבים. לאחר נטישת מתחם הקבר ב-7.10.2000, במהלכה נהרג לוחם מג"ב מדחת יוסוף, התחייב פיקוד מרכז לישיבת ״עוד יוסף חי״ שתשוב למקום תוך זמן קצר, וכעת גם בישיבה דורשים לקיים את ההתחייבות הכתובה.