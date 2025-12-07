שלמה פילבר, שבשבוע שעבר הפרקליטות סגרה את תיק התביעה שלו – חשף היום כי הוא ונחקרים נוספים עברו תקיפת מינית בחדרי החקירות

שלמה פילבר חשף היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל כי הוא לא היחיד שעבר תקיפה מינית במשרדי להב 433. את הדברים הוא אמר לאחר שדיווחנו בשבוע שעבר שהפרקליטות סגרה את התביעה שלו.

פילבר אמר כי "המעשה שנעשה בי זו עבירת אינוס – עבירה שבצידה 10 שנות מאסר. אני אתן לכם סקופ, אני לא הייתי הנחקר היחיד באותו לילה שעבר את זה, אני היחיד שהסכמתי להיחשף. זאת אומרת, זו הייתה שיטה ולא מקרה. זה אומר שזה תוכנן בלה 433 ולא איזה אירוע ספורדי שקרה בבית המעצר.

תוכנן להביא אותנו לבית המעצר, לדרוש מאיתנו להתפשט שזו כבר השפלה שאסורה על פי הנחיות שב"ס. הסיבה היחידה לדרוש מעציר להתפשט בעירום מלא זה רק במקרה שיש מודיעין מראש על הסלקת דברים בגופו, אני הגעתי אחרי 48 שעות בלהב – לא בדיוק מקום שאני יכול להבריח ממנו סמים. וגם אז הם צריכים לבצע שימוע וזכותו של העציר לסרב…"

פילבר נשאל מדוע הוא לא סירב והשיב: "כי לא שאלו אותי. זאת פעם ראשונה בחיי שאני נכנס לבית סוהר וחשבתי שאלה הליכי הקליטה. אתה אחרי 60 שעות שאתה לא ישן, אחרי שמשפילים אותך, צורחים עליך ופוגעים בך. זה לא במקרה, להפשיט נחקר עירום – זה חלק מהדרך לשבור את רוחו, ומישהו נתן הוראה לעשות את זה.

לקח לי הרבה מאוד זמן לפתוח את זה, לא סיפרתי לאף אחד מבני משפחתי ואל לא לעורכי הדין שלי. זה קרה דווקא בבית המשפט ב2022, האמנתי שדווקא בבית המשפט מול שלושה השופטים אם אני אפתח את זה ואספר את הכל – הם היו צריכים לעצור הכל ולדרוש חקירה על כך, אבל כולם שותקים ואז אני אומר לעצמי: יש גבול כמה אני יכול להילחם מול כל המערכות"

יעקב ברדוגו שאל אותו: "אתה אמרת את הדברים הללו על 'בדיקה רקטלית' בבית המשפט?", פילבר השיב: "אמרתי מפורשות 'בדיקה חודרנית בעירום'"