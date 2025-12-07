לאחר תקופה כמנכ"ל רדיו 103FM, העיתונאי ועורך התוכן איתמר דרוקמן חוזר לתפקיד בכיר בכאן חדשות ברשת ב'. דרוקמן יערוך כעת תוכניות רדיו וטלוויזיה

איתמר דרוקמן חוזר לכאן חדשות ברשת ב' כעורך תוכניות בכיר. דרוקמן שימש עד עכשיו כמנכ"ל רדיו 103FM, ובעבר ערך את קלמן-ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. הוא יערוך תוכניות ברדיו ובטלויזיה.

גל ברגר מנהל כאן חדשות ברשת ב': "איתמר דרוקמן הוא אחד מעורכי התוכן המובילים והמצוינים ברדיו הישראלי. אני יותר משמח על חזרתו הביתה".

דרוקמן החל את דרכו בתקשורת בשנת 2015 כשהתגייס לגלי צה"ל, שם שימש כמפיק, עורך, רכז מערכת האקטואליה ופיקד על קורס העיתונאים עד 2018.

ממרץ 2018 – אוגוסט 2023 שימש כעורך התוכנית קלמן ליברמן ברשת ב' בתאגיד השידור הישראלי.

באוגוסט 2023, עם פרישתו של אור צלקובניק ומינויו למנכ"ל חדשות 13, מונה דרוקמן למנכ"ל רדיו 103fm במקומו, וכעת, כאמור, הוא עושה את הדרך חזרה.