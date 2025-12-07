מזג אוויר החורפי יימשך בימים הקרובים ויגיע לשיאו ביום חמישי עם גשמים עזים, שטפונות וטמפרטורות שיירדו ל-16 מעלות.
יום שני: מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהרים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
יום רביעי: בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. ינשבו רוחות חזקות. הגשם יתפשט בהדרגה עד צפון הנגב. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות .
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. קיים חשש לשטפונות והצפות במקומות המועדים. ינשבו רוחות ערות.
