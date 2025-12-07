משרד הבריאות מודיע על איתור תן נגוע בכלבת ביישוב דלתון שבגליל העליון. אדם אחד שנחשף לבעל החיים הופנה לקבלת טיפול מונע. הציבור שהיה באזור בשבועות האחרונים מתבקש לפעול בדחיפות לבירור הצורך בטיפול

משרד הבריאות פרסם היום הודעה חריגה לציבור, לפיה תן נגוע בכלבת אותר ביישוב דלתון שבגליל העליון. הדיווח על אירוע הכלבת מעורר חשש, במיוחד לאור העובדה שכבר דווח על אדם אחד שנחשף לבעל החיים והופנה באופן מיידי לקבלת טיפול מונע.

המשרד דורש מכל מי שהיה במגע עם התן הנגוע או עם בעל חיים משוטט באזור, וכן ממי שבעלי החיים שברשותו באו במגע עמם, לעשות זאת אם החשיפה התרחשה בין התאריכים 18 בנובמבר 2025 ועד 3 בדצמבר 2025 (כולל). יש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה כדי לשקול מתן טיפול מונע נגד כלבת. ניתן ליצור קשר עם לשכת הבריאות צפת בטלפונים 04-6994257 או 04-6994200. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע, יש לפנות ישירות לחדר המיון בבית החולים הקרוב למקום המגורים.

בנוסף, משרד הבריאות מבקש מהורים לילדים לברר עמם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים, ובמקרה של חשש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות. בעלי חיות מחמד נדרשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לצורך וידוא מיידי של מצב חיסונם של חיותיהם. כמו כן, חשוב להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור דלתון והיישובים הסמוכים.

המשרד מזכיר לציבור הכלל כי במקרה של נשיכה או שריטה על ידי בעל חיים, יש לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדיקה לצורך קבלת טיפול מונע במידת הצורך.