סערת החנינה הפוטנציאלית לראש הממשלה, בנימין נתניהו, מציבה את נשיא המדינה יצחק הרצוג במרכז ביקורת ציבורית נוקבת.
הרקע הוא הדיווחים שפורסמו לאחרונה, המצביעים על כך שהנשיא שוקל בחיוב או צפוי לאשר את בקשת החנינה שהוגשה לו. מהלך זה, המעורר ויכוח עז בציבוריות הישראלית, זכה לתגובה חריפה מצידה של פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות המחאה המרכזיות.
ברסלר, שהייתה מהקולות הדומיננטיים שקראו להרצוג להתערב נגד מהלכי החקיקה והמהפכה המשפטית, תקפה את הנשיא במסר קצר ונוקב, המכוון ישירות כלפי שינוי הגישה המיוחס לו: "נראה שהרצוג מבקש להיות שותף למהלך מפניו התריע."
הביקורת של ברסלר רומזת לפער בין האזהרות הדרמטיות שהשמיע הרצוג בעבר בנוגע לפגיעה במוסדות המדינה ובדמוקרטיה, לבין המעורבות האפשרית שלו כעת במהלך רגיש ובעל משמעות פוליטית ומשפטית עצומה כמו אישור חנינה, ורואה בכך מעין שיתוף פעולה עם גורמים שנגדם יצא.
יגאל
צודקת 100%.18:04 07.12.2025
ג׳ורג׳
עושה בושות למכון וויצמן18:06 07.12.2025
