רגע לפני נסיעתם המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה לארצות הברית, נודע כי בנם יאיר נתניהו עושה את דרכו חזרה לישראל.
העיתונאי ירון אברהם דיווח היום כי נוסעים ישראליים מדווחים כי יאיר נתניהו נמצא בדרכו ממיאמי, פלורידה, חזרה לישראל ממש ברגעים אלה.
חזרתו של יאיר מגיעה בסמיכות לנסיעתם המדינית הצפויה של הוריו: בסוף החודש הנוכחי, נתניהו ורעייתו צפויים לטוס לארצות הברית כדי להיפגש עם הנשיא לשעבר דונלד טראמפ באחוזתו מאר-א-לאגו בפלורידה.
לאור המועדים, ההערכה היא כי יאיר נתניהו יעביר חופשה קצרה בישראל, וייתכן שיצטרף לטיסת הוריו לארצות הברית ב"כנף ציון" או טיסה ייעודית אחרת שתשמש אותם בנסיעה המדינית, ובכך יקבל "טרמפ" חזרה למיאמי.
יצק
הנשיא לשעבר דונאלד טראמפ?!17:40 07.12.2025
אוי
יפה! תגבור לנעליים18:20 07.12.2025
