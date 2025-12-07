חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.12.2025 / 17:16

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, עושה את דרכו חזרה לארץ ממיאמי. חזרתו מגיעה כשבועיים לפני הנסיעה המתוכננת של הוריו, בנימין ושרה נתניהו, לפגישה מדינית עם דונלד טראמפ באחוזתו בפלורידה

תגיות: בנימין נתניהו, יאיר נתניהו, ירון אברהם, קאמבק