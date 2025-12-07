גל העזיבות נמשך: אדיר לחקים כתב הצפון של ערוץ 14, הודיע כעת כי הוא עוזב את הערוץ "הייתה לי הזכות הראשית להיות הקול שלכם"

כתב הצפון של ערוץ 14 אדיר לחקים, הודיע היום (ראשון) כי הוא עוזב את הערוץ. בחשבון הטוויטר שלו הוא כתב: "בקרוב אסיים את תפקידי ככתב הצפון של ⁦‪ערוץ 14‬⁩ לאחר כ-3 שנים, זאת לצד עוד כשנה וחצי קודם לכן באתר ובאפליקציית C14 בגלגוליו הקודם.

הייתה לי הזכות הראשית להיות הקול שלכם, להביא סיפורים בלעדיים, ללוות את תושבי הצפון ברגעים הקשים והטובים. תודה רבה לערוץ 14 על ההזדמנות ולכולכם".

נזכיר כי בתקופה האחרונה האתר התמודד עם עזיבות נוספות. כמו עזיבתו של שי גולדן חזרה לערוץ 13, והמגיש שרון גל שעבר לערוץ I24NEWS.

מנגד, בשבוע שעבר פורסם שהמגיש אראל סג"ל חוזר למסך ויגיש תכנית שבועית במוצאי שבת. בהודעה שנמסרה מטעם הערוץ נכתב כי "ערוץ 14 שמח לבשר על חזרתו של המגיש הותיק והמוערך אראל סגל אל המסך, החל ממוצאי השבת הקרובה, ט״ו בכסלו , 5.12". על פי ההודעה סג"ל יגיש תכנית שבועית בכל מוצאי שבת בשעה 18:30.

התוכנית תיקרא "השבוע – עם אראל סגל". היא תשודר בצאת שבת בשעה 18:30 מדי שבוע, ככל הנראה כמשבצת שתתחרה מול התכנית של עמית סגל ובן כספית בערוץ 12, ומול התכנית של מוריה אסרף ואייל ברקוביץ בערוץ 13.