מדיניות הביטחון החדשה של ארה"ב נחשפה, ויש בה מכה לאוקראינה וסכנות גם לישראל, לקראת 3 שנים נוספות של ממשל טראמפ

הפנטגון פרסם את מדיניות הביטחון החדשה תחת הבית הלבן לשנת 2025, במסמך בין עשרות העמודים מוצגות מהפכות רבות, שינויים דרסטיים במאזן העולמי, בנוסף לסכנות לישראל וביטחונה.

משרד המלחמה פרסם מוקדם יותר את מדיניות הביטחון הלאומית החדשה שהנחה הבית הלבן לנהל לשנת 2025, מומחי ביטחון רואים במסמך שינוי טקטוני ממדיניות הביטחון האמריקאית עד כה, עם הכנה ל"סיום הסדר העולמי הקיים מאז סוף המלחמה הקרה".

המסמך מטיל אחריות רבה על מדיניות העבר, בכל הקשור לכשלונות הביטחוניים של ארצות הברית, כפי שהם נתפסים היום. צמצום הצבא במהלך שנות ה-90, הפלישה החפוזה לאפגניסטן ואז עיראק, ועוד אלמנטים נוספים.

בנוסף לניסיונות לבסס דמוקרטיה במדינות המזרח התיכון, ניסיונות שכעת מודה ארה"ב נועדו לכישלון כתוצאה מ"אי-התאמה תרבותית".

המסמך מציג את מטרות המרכזית בצורה בוטה: "להבטיח את המשך מעמדה של ארצות הברית כמדינה העשירה, חזקה ומוצלחת ביותר בעולם לעשורים הקרובים, בעזרת ראייה כנה וישירה של הזדמנויות ואתגרים אסטרטגיים".

באותה נשימה, המסמך קורא ל"ראייה מפוקחת" של השותפים האמריקאים, ולהכיר בשוני תרבותי, דתי וחברתי, ללא צורך לנסות לחייב אותם לפעול לפי תפיסה מערבית.

המסמך קורא לקדם הצטיידות משמעותית ברחפנים קלים וזולים מסוגים שונים, קידום הצטיידות ביכולות יירוט, והכנה לסכסוך אפשרי עם סין בשנים הקרובות, שבהכנה אליו יש "לזנוח" אלמנטים מיותרים במדיניות האמריקאית.

כך בנודע לרוסיה, מסבירים כי קיים יתרון לסיום הסכסוך באירופה, ולצרף חזרה את רוסיה לכלכלה העולמית, בניסיון למנוע את העברת משאביה לסין ומניעת מהמערב בעת מלחמה, ועל כן ראוי לשלם מחיר טריטוריאלי באוקראינה במידת הצורך.

בקשר למזרח התיכון, מומחים רבים מגלגלים עיניים. המסמך מציג תפיסה כמעט אופורית, הוא מציין כי "איראן כמעט ונשחקה לחלוטין", כי "סוריה עומדת על סף חזרתה למדינה מתפקדת", ומצייר את הסכם הפסקת האש בעזה כמסלול אמיתי ל"שלום במזרח התיכון".

מומחים רבים הצביעו על חלק זה כ"בעייתי ביותר", בו נוטש המסמך חשיבה אסטרטגית מגובשת, וגולש למחוזות הפנטזיה.

רבים מסתכלים על המדיניות החדשה כהכנה למלחמה עם סין, עד שנת 2028, למרות שאחרים טוענים כי מדובר בהכנת הקרקע לנסיגה אמריקאית ממחויבות ביטחון כלפי בנות בריתה, ביניהם אוקראינה וטאיוואן.