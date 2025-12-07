שבועיים לאחר התקיפה החריגה שביצע חיל האוויר במחנה הפליטים עין אל-חילווה, מתברר כי מטרת המבצע הייתה סיכול ניסיון של שלוחת חמאס בלבנון להוציא לפועל פיגוע חדירה לשטח ישראל

נחשפו הפרטים המלאים מאחורי התקיפה הנרחבת והקטלנית שביצע חיל האוויר לפני כשבועיים במחנה הפליטים עין אל-חילווה הסמוך לצידון, בדרום לבנון. כעת נודע כי מטרת התקיפה החריגה הייתה סיכול התארגנות מתוכננת של תשתית חמאס במדינה, שפעלה להוציא לפועל פיגוע חדירה אל עבר יישובי צפון הארץ.

בצבא אישרו כי המודיעין עקב אחר הכוונות הללו לאורך תקופה ארוכה. על פי גורמים בצה"ל, במתקן האימונים שהותקף היו אמצעים ויכולות שנועדו לתרגל את מתווה החדירה, תחת פיקוח צמוד של אגף המודיעין (אמ"ן).

מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר של חיל האוויר בלבנון מאז הפסקת האש לפני כשנה. גורמים בצה"ל מסרו כי המחבלים הותקפו במתחם אימונים שהופעל על ידי חמאס. לאחר התקיפה, אישר צה"ל כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

לפי גורמים צבאיים, באמ"ן המתינו ל"הזדמנות המתאימה" בה יתרכזו במקום עשרות פעילי טרור זוטרים כדי לבצע את התקיפה.

בתקיפה, שאושרה על ידי משרד הבריאות הלבנוני, נהרגו 14 בני אדם ונפצעו ארבעה. בצה"ל הדגישו כי לפני הפעולה "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף", זאת בהתאם למדיניות הקפדנית של צה"ל.