שר הביטחון לשעבר יואב גלנט שפוטר על ידי ראש הממשלה נתניהו, התראיין היום (ראשון) בגלי צה"ל בנוגע לחוק הגיוס ותקף את מפלגתו לשעבר: "הליכוד מעולם לא היה בעמדה כל כך לא ציונית – זה שפל למפלגה, זו סטייה מהדרך הציונית שמלווה אותנו 77 שנים".
נזכיר כי בשבוע שעבר, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף אף הוא את נתניהו על חוק הגיוס. "ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז.
החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה״ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".
לפיד הוסיף כי "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
הרועצת המשפטית
זהו עכשיו הליצן יוכל להיבחר אצל אייזנבלוף16:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אין לגלנט מה לחפש במפלגת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. לא מבינה למה הלך אליה מלכתחילה. איש ערכי, ציוני שאוהב אהבת נפש את צה''ל. הוא גם לא מחובר לסחלה של הג'ובים...
אין לגלנט מה לחפש במפלגת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. לא מבינה למה הלך אליה מלכתחילה. איש ערכי, ציוני שאוהב אהבת נפש את צה''ל. הוא גם לא מחובר לסחלה של הג'ובים והקומבינות של חברי מרכז הליכוד...המשך 16:53 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מנחם
גלנט, החתרן הבלתי נלאה, לא הצליח להפיל את ממשלת נתניהו בסיבוב הקודם, והוא מנסה פעם נוספת עכשיו. הליכוד יקיא אותו.18:11 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הרועצת המשפטית
זהו עכשיו הליצן יוכל להיבחר אצל אייזנבלוף16:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אין לגלנט מה לחפש במפלגת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. לא מבינה למה הלך אליה מלכתחילה. איש ערכי, ציוני שאוהב אהבת נפש את צה''ל. הוא גם לא מחובר לסחלה של הג'ובים...
אין לגלנט מה לחפש במפלגת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. לא מבינה למה הלך אליה מלכתחילה. איש ערכי, ציוני שאוהב אהבת נפש את צה''ל. הוא גם לא מחובר לסחלה של הג'ובים והקומבינות של חברי מרכז הליכוד...המשך 16:53 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר