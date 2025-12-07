בזמן שראש הממשלה נתניהו משכנע את חברי מפלגתו להעביר את חוק הגיוס – שר הביטחון לשעבר יואב גלנט תוקף את מפלגת הליכוד: "זה שפל למפלגה"

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט שפוטר על ידי ראש הממשלה נתניהו, התראיין היום (ראשון) בגלי צה"ל בנוגע לחוק הגיוס ותקף את מפלגתו לשעבר: "הליכוד מעולם לא היה בעמדה כל כך לא ציונית – זה שפל למפלגה, זו סטייה מהדרך הציונית שמלווה אותנו 77 שנים".

נזכיר כי בשבוע שעבר, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף אף הוא את נתניהו על חוק הגיוס. "ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז.

החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה״ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".

לפיד הוסיף כי "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות".