הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) לשאלה כיצד ראש הממשלה נתניהו מתכנן לשכנע את חברי מפלגתו להצביע בעד חוק הגיוס, למרות שבתוך תוכם הם אינם תומכים בו.

תחילה אמר סגל: "רוב גדול של בוחרי הליכוד איננו תומך בחוק הגיוס הנוכחי, והיה רוצה לראות חוק אחר. מנגד, רוב גדול של חברי הכנסת עומד להצביע בעד חוק הגיוס. ומה הסיבה לכך? שמתפקדי ומצביעי הליכוד אינם תלויים בפרנסתם בבנימין נתניהו וחברי הכנסת כן".

עוד הוסיף סגל: "נתניהו פונה לחברי הכנסת של הליכוד, שרובם אינם מתלהבים מהחוק ואומר להם: 'תראו, אם אתם תצביעו נגד אני אמתג אתכם ככאלו שפעלו נגד ממשלת ימין ולא כתומכי גיוס לחרדים. בנוסף, אם לא תצביעו בעד החוק, החרדים יפרקו את הממשלה אנחנו נלך לבחירות ואז יש 2 אפשרויות.

או שנמצא את עצמנו באותה קואליציה וממילא נצטרך להעביר את אותו חוק גיוס. או שתקום ממשלת שמאל – מרכז, שתיתן בדיוק את אותו הדבר לחרדים".

לסיום אמר סגל: "זה בדיוק מה שמשכנע את אותם 10-12 חברי ליכוד שאתם אתה שואל אותם הם טוענים שמדובר בחוק לא טוב ועדיין הם יצביעו בעד".