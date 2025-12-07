מספר ימים אחרי שהודיע על פרידה מאישתו ב-13 השנים האחרונות, אברי גלעד, התייחס לשאלה שהופנתה אליו והסביר מדוע החליט להודיע על כך בפומבי

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, הודיע לפני מספר ימים, כי הוא ואישתו ב-13 השנים האחרונות, נעמה שוחט, החליטו להיפרד. בתגובה ראשונה לאחר הפוסט השיב גלעד לשאלה שהופנתה אליו מצד הרבה גולשים: מדוע הוא בחר להודיע על כך בפומבי.

בתכניתו היומית בקשת 12, אברי ושרקי, גלעד הסביר: "הסיבה ברורה, עשיתי זאת כדי למנוע שמועות וכל מיני לשון הרע, וכותרות על "מגיש הטלויזיה שנפרד מאישתו".

גלעד שיתף ואמר: "אני נתקל, במיוחד בזמן האחרון, במלא זוגות שנפרדים ויוצאים מיד למלחמה כשהנשק הוא הילדים ולא משנה מה יקרה להם וכמה עמוק הם ייפלו, העיקר שיירשם איזשהו ניצחון דמיוני באיזה ויכוח שלא מעניין אף אחד. אני החלטתי שבין היתר אני רוצה גם להיות דוגמן של פרידה טובה".

בלשב הזה גלעד פנה לצופים, ואמר: "אני מקווה בשבילכם שהזוגיות שלכם יציבה, איתנה ולא תצטרכו בחיים לכתוב פוסטים כאלה ששוברים את הלב לכותב ולכל מי שבסביבה. אבל אם כן, תשמרו על צלם אנוש כי זה כל מה שיש לנו בעצם. מה שיש לנו בכיס, בבנק, על הקיר, זה צלם בהיכל. צלם אנוש זה רק לשמור על יחסים טובים עם מישהו שהיה חלק משמעותי מחייך שנים וימשיך להיות ככה עד הסוף".