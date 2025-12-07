בפעילות של כוחות אוגדה 91 בדרום לבנון הושמדו פיר ששימש בעבר את חיזבאללה ומחסן אמצעי לחימה. לפי צה״ל, הפיר אותר במהלך המלחמה בידי לוחמי גדוד 601 בפיקודה של חטיבה 769 ונוטרל לאחר שהתגלו בו אמצעי לחימה, בהם פצצות מרגמה שיועדו לשיגור לעבר ישראל.
כוחות חטיבה 300 השמידו מחסן נוסף שבו הוחזקו אמצעי לחימה של הארגון. בצה״ל מציינים כי מדובר בתשתיות ישנות שאינן פעילות כיום, אך השמדתן נועדה למנוע כל אפשרות לשימוש עתידי או לשיקום יכולות הארגון בגזרה.
בצבא מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים ולסיכול ניסיונות ההתבססות של חיזבאללה בדרום לבנון, במסגרת ההבנות בין ישראל ללבנון.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים