משפחת אסד מנסה לחזור לזירה: תחקיר חדש חושף כי מקורבי אסד מממנים יותר מ־50 אלף לוחמים בסוריה ובלבנון, במטרה להצית מרד נגד השלטון החדש

לאחר כמעט שנה בגלות, נראה שמשפחת אסד עדיין לא מוותר על השלטון בסוריה, גם ממחבואה המבויש עמוק ברוסיה. תוכניות של אנשי משפחת אסד לשלהב הפיכה כנגד השלטון החדש נחשפו בתקשורת הבינלאומית, ויצרו סערה בסוריה ומחוצה לה.

בעודם בגלות ברוסיה, נראה שמשפחת אסד עדיין אינה משלימה עם אובדן השלטון. תחקיר בינלאומי חושף כי גורמים בכירים ממשפחת אסד ומאנשי שלטונו לשעבר פועלים מאחורי הקלעים להקמת תשתית כוח חדשה שתערער את השלטון בדמשק.

לפי הדוח, נאמני אסד שברחו מסוריה לאחר נפילת המשטר מזרים מיליוני דולרים לעשרות אלפי לוחמים פוטנציאליים במטרה להצית מרד מחודש.

. בעוד בשאר אל־אסד עצמו, השוהה במוסקבה, נראה שהשלים עם חיי הגלות, דמויות אחרות במשפחתו מסרבות לוותר.

שני בעלי הכוח המרכזיים במהלך הם אלוף כמאל חסן – לשעבר אחד ממקורביו הביטחוניים של אסד – ורמי מחלוף, איל ההון ובנו־דודו של הנשיא המודח. השניים מתחרים על הקמת מיליציות בחופי סוריה ובלבנון, בעיקר בקרב בני העדה העלאווית.

לפי ההערכות, הם וגורמים נוספים מממנים מעל 50 אלף לוחמים בניסיון לגבש כוח נאמן שיאפשר החזרת השפעה ואף ניסיון הפיכה עתידי.

החשיפה מעוררת דאגה עמוקה בסוריה ובעולם, ומגבירה את החשש לחיו של השליט הנכוני, ג'ולאני, שנחשב תחת סכנת התנקשות מתמדת.