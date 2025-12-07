מספר עיתונאים תקפו היום (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שבמהלך מסיבת העיתונאים של נתניהו עם קנצלר גרמניה מרץ, הוא לא נתן לשאול שאלות, ואפשר זאת רק לנציג של ערוץ 14.
העיתונאי רן בוקר כתב: "התנהלות גרועה של ראש הממשלה ומערך התקשורת שלו במסעת עם הקאנצלר. למה להגביל את השאלות שניתן לשאול? עד כדי כך נתניהו אתה מפחד מהתקשורת? מואם כבר החלטת להגביל – לפחות תעשה את זה בקלאס ולא שרק ערוץ 14 ישאלו.
חבל שאף אחד מהיועצים סביבו לא העיר לו על זה. ואם העירו והוא לא קיבל – אתם כנראה בסך הכל יס מנים. ואתה אדוני ראש הממשלה, מתנהל כמו פחדן מול העיתונאים".
יניר קוזין התייחס אף הוא וכתב: "תהליכים. בפגישות נתניהו וקאנצלר גרמניה לשכת ראש הממשלה הקציבה לכל צד שתי שאלות (לעיתונאים מגרמניה 2 ולישראלים 2. גם כן "מסיבת עיתונאים")
שני עיתונאים שאלו את שני הצדדים שאלות.
בצד הישראלי מי שנבחר לשאול אחת משתי השאלות, הפתעה! נציג ערוץ 14. לגבי השאלה השנייה העיתונאית שביקשה לשאול קיבלה הערה מהלשכה: את שואלת שאלה אחת ורק את מרץ. בסוף גיל תמרי צעק שאלה מהקהל. הגיע הזמן שנתניהו ילמד עוד משהו מהחבר בבית הלבן, לא לפחד משאלות עיתונאים".
גם יערה שפירא תקפה וכתבה: "מילה על הבדיחה שהייתה "מסיבת העיתונאים" של נתניהו. אנשי הלשכה בחרו 2 כתבים ישראלים שהורשו לשאול: כתב ערוץ 14, שלא ניסה לשאול על החנינה או חוק גיוס, וכתבת מעריב שקיבלה את האפשרות בתנאי שתשאל רק את הקאנצלר מרץ".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
רחל וייס
ביבי אשפה מהלכת טינופת15:55 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורח
נרצחה בשנת 1988 לפי ויקיפדיה. אם כבר אתה רוצה לקלל ולזרוע רעל לפחות אל תשתמש בשם של נרצחת הי״ד, טרול.15:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורח
שמאל צבוע. כשיאיר לפיד מנע דוקא מערוץ 14 לשאול שאלות לא אמרתם כלום. אז הצדק לא מעניין אתכם, אלא רק הפוליטיקה הצבועה שלכם ולכן כבר אף אחד לא מתרגש מכם.15:56 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כן
צביעות לשמה16:02 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוישיק
מלאך החבלה יודע, שהעיתונאים לא אוכלים את ההצגות והספינים שלו. לכן בורח מכל ראיון שאינו של קול קהיר 14 או גללי ישראל16:01 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
הפחדן הוא אהוד ברק שברח ביחד עם צה"ל באמצע הלילה מפני כנופיית הטרור חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו חיסל את הצמרת שלהם כולל את נסראללה מנהיגם. נתניהו נטרל את האיום הגרעיני...
הפחדן הוא אהוד ברק שברח ביחד עם צה"ל באמצע הלילה מפני כנופיית הטרור חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו חיסל את הצמרת שלהם כולל את נסראללה מנהיגם. נתניהו נטרל את האיום הגרעיני של טהרן. נתניהו חיסל את הנהגת החו'תים והרמטכ"ל שלהם. BIBI השמיד את האחים סנוואר והמטה שלו. הרס את מרבית רצועת עזה והחזיר את כל החטופים והחללים (נותר אחד). לא היסס גם לתקוף בדוחא את מנהיגי חמס. מר נתניהו ממשיך להילחם בשבע חזיתות ועיתונות עוינת. BIBI הפך אותנו למעצמה אזורית.המשך 16:19 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
צודק העיתונאים הישראלים אוסף של אנשים לא ישרים16:14 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כשהדיקטטור עושה מסיבה, עיתונאים לא יהיו שם. דיקטטורה כמו הדיקטטורה!17:02 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כשהדיקטטור עושה מסיבה, עיתונאים לא יהיו שם. דיקטטורה כמו הדיקטטורה!17:02 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
הפחדן הוא אהוד ברק שברח ביחד עם צה"ל באמצע הלילה מפני כנופיית הטרור חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו חיסל את הצמרת שלהם כולל את נסראללה מנהיגם. נתניהו נטרל את האיום הגרעיני...
הפחדן הוא אהוד ברק שברח ביחד עם צה"ל באמצע הלילה מפני כנופיית הטרור חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו חיסל את הצמרת שלהם כולל את נסראללה מנהיגם. נתניהו נטרל את האיום הגרעיני של טהרן. נתניהו חיסל את הנהגת החו'תים והרמטכ"ל שלהם. BIBI השמיד את האחים סנוואר והמטה שלו. הרס את מרבית רצועת עזה והחזיר את כל החטופים והחללים (נותר אחד). לא היסס גם לתקוף בדוחא את מנהיגי חמס. מר נתניהו ממשיך להילחם בשבע חזיתות ועיתונות עוינת. BIBI הפך אותנו למעצמה אזורית.המשך 16:19 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
צודק העיתונאים הישראלים אוסף של אנשים לא ישרים16:14 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר