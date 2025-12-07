לאחר שראש הממשלה נתניהו לא אפשר לעיתונאים לשאול שאלות במהלך מסיבת העיתונאים עם קנצלר גרמניה – אנשי התקשורת עולים מולו למתקפה

מספר עיתונאים תקפו היום (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שבמהלך מסיבת העיתונאים של נתניהו עם קנצלר גרמניה מרץ, הוא לא נתן לשאול שאלות, ואפשר זאת רק לנציג של ערוץ 14.

העיתונאי רן בוקר כתב: "התנהלות גרועה של ראש הממשלה ומערך התקשורת שלו במסעת עם הקאנצלר. למה להגביל את השאלות שניתן לשאול? עד כדי כך נתניהו אתה מפחד מהתקשורת? מואם כבר החלטת להגביל – לפחות תעשה את זה בקלאס ולא שרק ערוץ 14 ישאלו.

חבל שאף אחד מהיועצים סביבו לא העיר לו על זה. ואם העירו והוא לא קיבל – אתם כנראה בסך הכל יס מנים. ואתה אדוני ראש הממשלה, מתנהל כמו פחדן מול העיתונאים".

יניר קוזין התייחס אף הוא וכתב: "תהליכים. ‏בפגישות נתניהו וקאנצלר גרמניה לשכת ראש הממשלה הקציבה לכל צד שתי שאלות (לעיתונאים מגרמניה 2 ולישראלים 2. גם כן "מסיבת עיתונאים")

‏שני עיתונאים שאלו את שני הצדדים שאלות.

‏בצד הישראלי מי שנבחר לשאול אחת משתי השאלות, הפתעה! נציג ערוץ 14. ‏לגבי השאלה השנייה העיתונאית שביקשה לשאול קיבלה הערה מהלשכה: את שואלת שאלה אחת ורק את מרץ. ‏בסוף גיל תמרי צעק שאלה מהקהל. ‏הגיע הזמן שנתניהו ילמד עוד משהו מהחבר בבית הלבן, לא לפחד משאלות עיתונאים".

גם יערה שפירא תקפה וכתבה: "מילה על הבדיחה שהייתה "מסיבת העיתונאים" של נתניהו. אנשי הלשכה בחרו 2 כתבים ישראלים שהורשו לשאול: כתב ערוץ 14, שלא ניסה לשאול על החנינה או חוק גיוס, וכתבת מעריב שקיבלה את האפשרות בתנאי שתשאל רק את הקאנצלר מרץ".