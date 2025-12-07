רמי איגרא, בכיר לשעבר במוסד, התראיין היום (ראשון) בנוגע להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו, למנות את מזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד.

בתחילת דבריו הוא אמר: "אני יוצא מתוך הנחה שגופמן הוא אדם מצוין, המוסד זה ארגון מסובך וגדול עם אינטגרציה בין החלקים. כל הפעולות האלה או חלק גדול מהפעולות האלה, יש בהן קריטיות גבוהה – קרי, חיי אדם או הסתבכות של מדינת ישראל".

עוד הוא הוסיף: "מי שמוצנח לתפקיד – לא משנה אם הוא מפה או במאדים – עוברת שנה וחצי, או במקרה של גופמן יעברו לפחות שנתיים עד שהוא יבין את התפקיד. בשנתיים האלה כולנו נשלם את המחיר, שיהיו הרבה פחות מבצעים, הצלחות, ואולי כישלונות שנלמד עליהם".

בנוסף הוא תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר: "אנחנו רואים את ראש הממשלה בשיקול פוליטי עוקף אותם עם קצין שאין לו ניסיון בתור אלוף, ואין לו ניסיון במודיעין ובמבצעים מודיעיניים".

 