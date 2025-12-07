רמי איגרא, בכיר לשעבר במוסד, התראיין היום (ראשון) בנוגע להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו, למנות את מזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד.

בתחילת דבריו הוא אמר: "אני יוצא מתוך הנחה שגופמן הוא אדם מצוין, המוסד זה ארגון מסובך וגדול עם אינטגרציה בין החלקים. כל הפעולות האלה או חלק גדול מהפעולות האלה, יש בהן קריטיות גבוהה – קרי, חיי אדם או הסתבכות של מדינת ישראל".

עוד הוא הוסיף: "מי שמוצנח לתפקיד – לא משנה אם הוא מפה או במאדים – עוברת שנה וחצי, או במקרה של גופמן יעברו לפחות שנתיים עד שהוא יבין את התפקיד. בשנתיים האלה כולנו נשלם את המחיר, שיהיו הרבה פחות מבצעים, הצלחות, ואולי כישלונות שנלמד עליהם".