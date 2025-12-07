רמי איגרא, בכיר לשעבר במוסד, התראיין היום (ראשון) בנוגע להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו, למנות את מזכירו הצבאי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד.
בתחילת דבריו הוא אמר: "אני יוצא מתוך הנחה שגופמן הוא אדם מצוין, המוסד זה ארגון מסובך וגדול עם אינטגרציה בין החלקים. כל הפעולות האלה או חלק גדול מהפעולות האלה, יש בהן קריטיות גבוהה – קרי, חיי אדם או הסתבכות של מדינת ישראל".
עוד הוא הוסיף: "מי שמוצנח לתפקיד – לא משנה אם הוא מפה או במאדים – עוברת שנה וחצי, או במקרה של גופמן יעברו לפחות שנתיים עד שהוא יבין את התפקיד. בשנתיים האלה כולנו נשלם את המחיר, שיהיו הרבה פחות מבצעים, הצלחות, ואולי כישלונות שנלמד עליהם".
בנוסף הוא תקף את ראש הממשלה נתניהו ואמר: "אנחנו רואים את ראש הממשלה בשיקול פוליטי עוקף אותם עם קצין שאין לו ניסיון בתור אלוף, ואין לו ניסיון במודיעין ובמבצעים מודיעיניים".
שירי מנתניה
כנ"ל זיני. הבעיה, שעכשיו שניהם חדשים ולא מכירים את המטריה וגם לא יכולים להשען אחד על השני. שני תלושים!16:56 07.12.2025
יעקב ל
הזכות כאלה שילמנו את המחיר ב 7,10,202316:44 07.12.2025
יובל הלא מבולבל
האם אנחנו חושדים בנתניהו?? אני מאמין לו ב100% שהוא מכיר את המוסד היטב .16:19 07.12.2025
יעקב ל
בתגובה ל: יובל הלא מבולבל
סרוגים פוסלים כול תגובה שלי16:46 07.12.2025
אריה מאיר
לעולם אין לדעת "מה היה קורה אילו"18:46 07.12.2025
1234
כן. אנחנו האזרחים משלמים את המחיר על מחדלי ההנהגה . עוון עוון מנהגים על התושבים ? , הגיע הזמן שהם ישלמו , אין סמכות בלי אחריות17:12 07.12.2025
