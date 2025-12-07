ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לדיווח לפיו מנכ"ל השיכון, יהודה מורגנשטרן, מונה למ"מ מנכ"ל רמ"י עד מינוי קבוע: "מינו פרוטקשן. נבטל אותו"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מתייחס לדיווח לפיו מנכ"ל השיכון, יהודה מורגנשטרן, מונה למ"מ מנכ"ל רמ"י עד מינוי קבוע. מורגנשטרן הוא חסיד גור שמונה על ידי גולדקנופף למנכ"ל משרד השיכון.

בנט שיתף את הדיווח על המינוי וכתב: "מחירי הדיור שוברים את הזוגות הצעירים בישראל, ובמקום לטפל בזה, מעבירים את האחריות לעסקן ממפלגה חרדית כדי להרגיע את מנסחי חוק ההשתמטות. זהו מינוי פרוטקשן, שפוגע בכולנו".

בנט המשיך ואמר: "ביומה הראשון של הממשלה שלנו נבטל את כל המינויים הלא ראויים, ונחליף אותם באנשי מקצוע שבאים לעבוד בשביל כל אזרחי המדינה. בקרוב נתקן".