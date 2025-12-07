סוכלו פיגועי ענק פלילים: במהלך מבצע משטרתי בלוד, נמצאו במתחם מגורים 4 לבנות חבלה צבאיים, מטעני חבלה ותשעה רימוני רסס שנגנבו מצה"ל

סוכלו פיגועי ענק פלילים: במהלך מבצע משטרתי בלוד, נמצאו היום (ראשון) במתחם מגורים 4 לבנות חבלה צבאיים, מטעני חבלה מוכנים להפעלה ותשעה רימוני רסס שנגנבו מצה"ל. השוטרים עצרו לחקירה ארבעה חשודים בני משפחה תושבי המקום שבביתם נתפס האמל"ח. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם.

ממ"ז מרכז – ניצב יאיר חצרוני מסר, כי משמעות החרמה היום ע"י שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב, של עשרות פריטי אמל"ח בלב שכונת מגורים, היא הצלת חיים וסיכול פיגועים פליליים חמורים רבים וכעת המיקוד בקידום החקירה עד הבאתם לדין וכליאתם של כלל החשודים לשנים רבות, למען שלום הציבור ובטחונו.

האירוע התרחש כשלוחמי יס"מ שפלה, לוחמי מג"ב ויחידת הכלבנים במחוז מרכז ניהלו הבוקר פעילות מבצעית סמויה וממוקדת כנגד ארגוני פשיעה במגזר הערבי, במסגרתה ניהלו חיפוש במתחם מגורים בו הצליחו לחשוף ולתפוס: 3 לבנות חבלה צה"ליות, לבנת חבלה מיוחדת נוספת בת מספר קילוגרם המיועדת לפיצוץ רב עוצמה, 9 רימוני רסס ומחסניות של אקדחים.