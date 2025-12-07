לאחר תלונות חוזרות על נהיגה מסוכנת, ראש עיריית חיפה נפגש עם הנהלת וולט והציג עדויות לאגרסיביות בכבישים. בסוף השבוע נערך מבצע אכיפה נרחב שבו נרשמו עשרות דו"חות לשליחים

ראש עיריית חיפה יונה יהב נפגש בימים האחרונים עם בכירי חברת השליחויות וולט, יחד עם מנכ"ל העירייה דוד לוריא, זאת בעקבות תלונות רבות שהצטברו על נהיגה פרועה של שליחי החברה, בהם נסיעה על מדרכות ומעברי חצייה, אי ציות לרמזורים והסתרת מספרי זיהוי.

במהלך הפגישה הציגו אנשי העירייה והמשטרה תיעודים ונתונים המצביעים על עבירות תנועה מסוכנות ועבירות פליליות לכאורה שבוצעו על ידי שליחים. יהב ולוריא התריעו כי למרות פגישה קודמת בנושא, לא נרשם שיפור בהתנהלות החברה. יהב אמר לבכירי וולט כי "אם המציאות לא תשתנה, אפעל להפסקת פעילותכם בעיר".

בסוף השבוע קיימו פקחי העירייה ושוטרי תחנת חיפה מבצע אכיפה נרחב במוקדים שונים בעיר. שליחים של וולט ושל חברות נוספות עוכבו ונרשמו להם עשרות דו"חות בגין נסיעה על איי תנועה, מדרכות ונהיגה מסוכנת. חלק מהשליחים נמצאו כשהם מסתירים את המספר המזהה שעל קופסת המטען. אכיפה דומה בוצעה גם בחופי חיפה.

במקביל, העירייה בוחנת מספר צעדים משפטיים שקשורים לרישוי עסקים, במטרה להגביר את יכולת האכיפה על פעילות החברה ולהחמיר את הענישה על עבירות.

יהב אמר כי "השליחים שנוסעים בפראות הם סכנה ברורה ומיידית לשלום הציבור, ואני לא אתן להפקרות הזו להימשך. מבצע האכיפה הוא רק ההתחלה". לדבריו, הוא קורא לראשי ערים נוספים להצטרף למאבק ולפעול לצמצום התופעה.

מנכ"ל העירייה דוד לוריא הוסיף כי "מי שחושב שימשיך להפוך את כבישי חיפה למערב הפרוע טועה. העירייה תנקוט צעדים חריפים. מדובר בחיי אדם".

מפקד תחנת חיפה, סנ"צ אייל שחר, ציין כי המשטרה תגביר את פעילותה נגד הרכיבה הפרועה. לדבריו, "ננקוט צעדי אכיפה נרחבים, כולל שלילות רישיונות, תפיסת כלים והליכים פליליים במידת הצורך. כל מי שיסכן את משתמשי הדרך יישא בתוצאות".

מוולט נמסר: “אנחנו מברכים את העירייה על מבצעי האכיפה למי שנוהג בפראות, ונשמח לשתף פעולה איתה בנושא – כפי שהצענו בפגישה בשבוע שעבר. נהיגה בטוחה היא מעל הכל עבורנו ואנו מסיימים התקשרות, מדי יום, עם שליחים שנוהגים בצורה לא בטוחה. גיבשנו תכנית בטיחות ייעודית ומקיפה, שתיושם במלואה. גם בתקופות ביטחוניות מורכבות, תחת ירי טילים, לא עזבנו את חיפה ולא נעזוב אותה גם עכשיו. וולט פועלת ותמשיך לפעול בחיפה כחוק, לשרת מאות אלפי תושבים ובתי עסק, לספק הזדמנויות תעסוקה לצעירים ולהיות חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בעיר״