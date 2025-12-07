משרד הבריאות עדכן על גור כלבים נגוע בכלבת שאותר ליד מחנה חורון שבשומרון, כש-27 אנשים שנחשפו הופנו לקבלת טיפול מונע

אירוע חריג: משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) כי גור כלבים נגוע בכלבת אותר ליד מחנה חורון שבשומרון. 27 אנשים שנחשפו הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

לפי הודעת המשרד, ההודעה על גור הכלבים הנגוע התקבלה ביום שישי האחרון. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים: 20.11.2025 ועד 4.12.25 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית פ"ת, טלפון 03-9051818, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

* הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

* בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

* להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

המשרד מזכיר לכל מי שננשך או נשרט מבעל חיים: יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.