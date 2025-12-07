עמיחי חסון נבחר פה אחד על ספרו "שירים על סף" שראה אור בהוצאת מוסד ביאליק. השופטים שיבחו את השירה המוזיקלית הסוערת שמתארת בגילוי לב את התבגרותו של נער דתי מול תשוקות הגוף והקודש, על רקע נופי ארץ ישראל

משרד התרבות והספורט הכריז היום (ראשון) על זוכה פרס השירה ע"ש יהודה עמיחי לשנת 2025: המשורר עמיחי חסון. הפרס, בסך 60,000 שקלים, הוענק לו על ספרו השלישי "שירים על סף".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך את הזוכה: "אני מברך את עמיחי חסון, משורר, מנהל אמנותי, אוצר ויוצר קולנוע, על זכייתו בפרס השירה לשנת 2025. הזכייה היא הכרה בכישרון היוצא הדופן ובתרומה המשמעותית שלו לתרבות הישראלית."

ועדת השיפוט וההחלטה

ועדת השיפוט כללה את ד"ר עידית עינת-נוב (יו"ר), רון נשיאל וחגית גרוסמן. משקיפים היו פרופ' גדעון טיקוצקי, זהר זפרני ומריה יריב ממשרד התרבות, ואורנית בן דרור.

הוועדה בחנה 113 מועמדויות לפרס השירה ושבעה מועמדויות לפרס מפעל חיים. לאחר דיון משותף, הוחלט פה אחד לבחור בספר "שירים על סף" מאת עמיחי חסון, שראה אור ב-2022 בסדרת "כבר" של מוסד ביאליק בעריכת ליאת קפלן.

"שירה מוזיקלית סוערת, חופשית"

במנימוקי השופטים נכתב כי הספר "כתוב בכישרון רב". חסון, תושב ירושלים, "כותב כאן שירה מוזיקלית סוערת, חופשית, המספרת בלי פחד את סיפור התבגרותו של נער המגלה את גופו ואת תשוקותיו במסגרת דתית".

השופטים הדגישו את הקונפליקט המרכזי: "כתיבתו של חסון מיטיבה לבטא קונפליקט מעורר ומייסר כאחת בין נהייה אחר גוף ה'דורש חיים' לבין דבקות ב'מוּסר הקודש'".

במקביל, ציינו כי הספר "כולו ספוג ב'אוירא דארעא ישראל': ברישומי נופיה, בתחושת עונותיה, בריחותיה, בעריה וברחובותיה, בחוויית קורות הארץ באירועים גדולים ובתמונות חיים 'קטנות', אינטימיות-משפחתיות מוכּרות, במנהגי חיי הדת והחולין שבה".

עם זאת, "העמידה 'על סף', מן הצְפיִיה מגג סניף בני עקיבא אל 'תל אביב המתעוררת', היא אוניברסלית בעיקרה ועשויה לבטא את המצב האנושי בכל מקום ובכל זמן".

השופטים סיכמו: "שירתו של עמיחי חסון ראויה לפרס על שם יהודה עמיחי גם מצד רישומי ההוויה הארץ ישראלית המצוירים בה במכחול דק וגם מצד הפואטיקה החופשית, המדברת בגובה העיניים ובקול ייחודי שהקורא והקוראת מתמסרים אליו ברצון".