כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד תושב אבן יהודה בן 29 נעצר בחשד שהשחית ספרי תורה בבית כנסת בקדימה. החשוד נעצר לפני שבוע והיום הוגש כתב האישום ובקשה להארכת מעצר.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז עצרו לפני כשבוע תושב אבן יהודה בחשד לונדליזם והשחתת ספרי תורה בבית כנסת בקדימה ובתום חקירתו הגישה נגדו יחידת התביעות במחוז מרכז כתב אישום בגין המיוחס לו"

בלשי עצרו התחנה את החשוד – תושב אבן יהודה בן 29. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה הוארך מעצרו מעת לעת ובתום חקירתו הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים לצד בקשת אבחון גורמי הרפואה הרלוונטיים. לציין כי משטרת ישראל רואה בחומרה מעשים הפוגעים בתחושת הבטחון וברגשות ציבור המתפללים וקניינו".

כזכור לפני כשבועיים פורסם כי מתפללי בית הכנסת התימני בקדימה, נחרדו כאשר גילו מה קרה בבית הכנסת בלילה שבין חמישי לשישי. עם כניסת השבת נחשפו מתפללי בית הכנסת התימני לחילול המבנה לאחר שאלמונים נכנסו והשליכו את ספרי התורה והקודש על הרצפה. ספרי התורה הושלכו בביזיון, סידורים וחומשים קרועים שדפיהם פוזרו לכל עבר, והרס שיטתי של תכולת בית הכנסת. כוחות משטרה וצוותי מז"פ (זיהוי פלילי) הגיעו למקום ואספו ממצאים לפתיחת חקירה מאומצת.