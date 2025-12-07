ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם מאושפזים שלושה ילדים במצב קשה, בהם תינוק בן שנה וחצי וילד בן שנתיים שנדבקו בשפעת וילדה בת 5 עם חצבת פעילה

שלושה ילדים אושפזו היום (ראשון) ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם בעקבות סיבוכי שפעת וחצבת. תינוק בן שנה וחצי וילד בן שנתיים מאושפזים במצב אנוש לאחר שנדבקו בשפעת, ולצדם ילדה בת 5 עם חצבת פעילה שמצבה קשה אך יציב.

התינוק בן השנה וחצי מאושפז במצב אנוש, מונשם ומורדם, לאחר שסבל מסיבוכים משמעותיים בעקבות שפעת. ילד נוסף, בן שנתיים, התקבל גם הוא עם שפעת ומצבו הידרדר במהלך האשפוז והוא מוגדר במצב אנוש.

עוד באותו נושא הציל חיים גם אחרי מותו: משפחתו של אריאל תרמה את איבריו 09:50 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ילדה בת 5 מאושפזת ביחידה לאחר שהגיעה עם חצבת פעילה. כבר בחדר המיון נזקקה להנשמה עקב חסימת דרכי האוויר. מצבה מוגדר קשה אך יציב.