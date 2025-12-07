שלושה ילדים אושפזו היום (ראשון) ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם בעקבות סיבוכי שפעת וחצבת. תינוק בן שנה וחצי וילד בן שנתיים מאושפזים במצב אנוש לאחר שנדבקו בשפעת, ולצדם ילדה בת 5 עם חצבת פעילה שמצבה קשה אך יציב.
התינוק בן השנה וחצי מאושפז במצב אנוש, מונשם ומורדם, לאחר שסבל מסיבוכים משמעותיים בעקבות שפעת. ילד נוסף, בן שנתיים, התקבל גם הוא עם שפעת ומצבו הידרדר במהלך האשפוז והוא מוגדר במצב אנוש.
ילדה בת 5 מאושפזת ביחידה לאחר שהגיעה עם חצבת פעילה. כבר בחדר המיון נזקקה להנשמה עקב חסימת דרכי האוויר. מצבה מוגדר קשה אך יציב.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יהודה
רחמנות כמה תחלואי ילדים יכולים להיות רק השבוע 2 מתו בגיל 6 משפעת והם לא בני דודים הם שלנו14:33 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודה
רחמנות כמה תחלואי ילדים יכולים להיות רק השבוע 2 מתו בגיל 6 משפעת והם לא בני דודים הם שלנו14:33 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר