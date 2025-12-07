נעומי וליאור אלמליח משחררים את "מעבר לדמיון" – שיר אחרון פרי עטה והלחנה של קורין אלאל ז"ל, שלא זכתה לשמוע את הגרסה הסופית. מחווה מרגשת בשנה לפטירתה של האמנית האהובה

זוג המוזיקאים נעומי טוב אלמליח וליאור אלמליח משחררים סינגל שלישי מהפרויקט המשותף "פעמיים כי טוב" – גרסה חדשה לשיר שכתבה והלחינה קורין אלאל ז"ל יחד עם מאיר גולדברג. השיר, אחד האחרונים שיצרה האמנית האהובה, יוצא ממש בשבוע שבו מציינים שנה ללכתה.

הזמרת והיוצרת נעומי טוב אלמליח, שחתומה על רוב שירי אלבום הבכורה המשותף לה ולבעלה הפייטן ליאור אלמליח, משיקה היום את הסינגל "מעבר לדמיון". מדובר באחד השירים האחרונים שהלחינה קורין אלאל ז"ל, שמתפרסם לראשונה בגרסה מלאה דווקא בשבוע שבו תעשיית המוזיקה הישראלית מציינת שנה לפטירתה.

"מיד נשבתי בקסמו"

נעומי, שבמקור זמרת אופרה קלה, מספרת על המפגש המרגש עם קורין אלאל במהלך חיפוש חומרים לאלבום: "כשחיפשתי חומרים לאלבום נפגשתי עם הרבה אמנים ויוצרים מוערכים במפגש עם קורין זכיתי להכיר אשה מהממת, עם לב פתוח ומזמין, מלאה בחן ונועם יוצאי דופן. עשינו יחד סשן השמעות שכלל מס' שירים מקסימים, כששמעתי את השיר 'מעבר לדימיון' שהלחינה וכתבה יחד עם מאיר גולדברג הנהדר, מיד נשבתי בקסמו. הרגשתי שהוא שלי, שהוא מדבר בשפתי וכרוך בנשמתי".

השיר, לדבריה, עבר גלגולים רבים במהלך השנים, עד שהגיע לגרסתו הסופית בעיבודו של המפיק ערן מיטלמן. לפני כשנה וחצי, כשחזרו להאזין לו שוב, הבינו נעומי וצוות ההפקה עד כמה הוא רלוונטי לימים אלה.

רגע קשה לפני השחרור

בני הזוג אלמליח כבר היו מוכנים לשלוח לקורין את הגרסה הסופית, אך היא נפטרה ממש לפני כן: "כשהחלטנו לשחרר את השיר, ליאור אלמליח בעלי, שלח בהתרגשות הודעה לקורין, סיפר לה שהשיר קרם עור וגידים ושהוא מחכה לשלוח לה את השיר בגרסתו הסופית, קורין שמחה וציפתה לשמוע, אך לצערנו נפטרה ממש לפני סיום השיר ולא זכתה לשמוע את הגרסה הסופית".

את השיר השמיעה נעומי לרותי, בת זוגתה של קורין, שנתנה את ברכתה: "מוסיקה שהיא מורשת שהיא כאן בכדי להישאר, לחבק ולהרחיב את הלב. זו זכות מבורכת להמשיך להדהד ולקחת חלק ביצירה מקורית נפלאה של קורין אלאל".

הפרויקט "פעמיים כי טוב" כבר הוליד שני סינגלים מצליחים – "תרוצי" ו"משייה" – שזכו לאהבה רבה. "מעבר לדמיון" ממשיך את הקו המוזיקלי הייחודי של בני הזוג, שמשלב מסורת יהודית עם יצירה ישראלית עכשווית.