האלוף במיל' גיא צור התראיין היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל והתייחס לטענות נגד 'אחים לנשק'. הוא מציגו הגן עליהם ואמר: "אחים לנשק זו חבורה שלוקחת אחריות על מדינת ישראל. מהיום שפרצה המלחמה הם עשו כאן כמעט הכל במקום השלטון, הם אלו שיושבים בתאי השליטה ובמטוסים".
השדרן אלי ציפורי עצר אותו ואמר: "תפסיק עם הספינים התקשורתיים של חבורה מופקרת שזוכה לגיבוי מתקשורת עוד יותר מופקרת. אולי מספיק עם זה?" צור הגיב: "אני מכיר את אחים לנשק, כולם לוחמים וטייסים, אנשים שתרמו למדינה".
ציפורי שוב הקשה ואמר: "אנחנו מדברים על מה שהם עשו לפני השבעה באוקטובר". צור השיב: "בהחלט. הם היחידים שנלחמו נגד ההפיכה המשטרית". ציפורי המשיך ואמר: "תגיד, כמה אתה מרוויח בפנסיה התקציבית?"
צור: "מה הקשר?", ציפורי: "אני אגיד לך מה הקשר: אתה מקבל 60 או 70 אלף שקל ממי שאתה טוען שהיא בדרך להיות דיקטטורה. בוא תסביר למאזינים למה הם צריכים לעבוד עד גיל 67 כדי לצאת לפנסיה ואתה מגיל 54 מקבל עשרות אלפי שקלים?". צור: "זה החוק".
לוי כהן
קרעכצאן קאלטא לוקשן13:54 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
מאיפה בא השמאלן הזה? התנתקות 2005?13:58 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מומי
מי ששמע את גיא צור בעבר מבין שהאיש קרוב מאוד מאוד בגישתו לגישתם של האחים הנ"ל.13:52 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משיח
אחים לנשק חבורה של עברינים14:00 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
מהיום נגיד צור אחים לנננששששק14:18 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
להקת צרצרים עם פזמון חדש ישן כסף מהאח הגדול קיבלנו נסרב לאחינו כאן לכו לשרת עם המארינס זו מולדתנו הדמוקרטית החדשה רצינו קמלה ניקח טרמפ על טראמפ14:17 07.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
